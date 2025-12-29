Vernissage d'une exposition nationale retraçant "60 ans de peinture au Maroc"

Le vernissage d'une exposition nationale intitulée "60 ans de peinture au Maroc" se déroulera le 6 janvier à Rabat.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l'exposition retrace six décennies de création picturale au Maroc à travers plusieurs œuvres d’artistes pionniers et de talents contemporains, indique le Syndicat marocain des artistes plasticiens professionnels, organisateur de l'événement, dans un communiqué.



Ouvrant l’année culturelle 2026, cette exposition nationale itinérante, organisée avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et en partenariat avec le Musée Bank Al-Maghrib et la Villa des Arts-Fondation Al Mada, se déploiera dans plusieurs grandes villes du Royaume, notamment Rabat, Casablanca, Tanger, Marrakech et Laâyoune, précise le Syndicat.



Cette manifestation artistique met en lumière l’évolution de la peinture marocaine, sa richesse esthétique, la diversité de ses expressions et le dynamisme de ses générations successives, de même qu'elle rend hommage aux artistes ayant contribué à façonner la mémoire artistique nationale, explique la même source.



L'exposition rétrospective souligne par ailleurs le rôle fondamental des arts plastiques dans le développement culturel et le rayonnement du Royaume, aux niveaux national et international, tout en proposant un panorama vivant où dialoguent artistes confirmés et jeunes talents.



Des galeries professionnelles, reconnues pour leur action culturelle et artistique, s’associent à cette célébration, à savoir la Galerie Dar d’Art (Tanger), l’Eden Art Gallery (Casablanca), la Galerie 38 (Casablanca), la Galerie Noir sur Blanc (Marrakech), la Kent Gallery (Tanger), le Khalid Fine Arts (Marrakech), le Loft Art Gallery (Casablanca) et la Myriem Himmich Gallery (Casablanca).

Un beau livre d’art accompagnera l’exposition afin d’en prolonger la portée et d’en préserver la mémoire, font savoir les organisateurs.



Le vernissage inaugural aura lieu à Rabat, le mardi 6 janvier dans quatre espaces emblématiques, à savoir la Galerie nationale Bab Rouah, la Villa des Arts – Fondation Al Mada, le Musée Bank Al-Maghrib et la Galerie Bab El Kébir aux Oudayas, conclut le communiqué.