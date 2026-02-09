Une pièce de théâtre engagée à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes

Théâtre



La 3ème édition du Festival Houara de théâtre pour enfants aura lieu du 24 au 26 avril prochain, dans la commune d’Oulad Teima, province de Taroudant.

Placée sous le thème : "Le théâtre pour enfants: un pilier d’éducation et de beauté", cette manifestation vise à promouvoir la créativité théâtrale chez les enfants et de transmettre aux jeunes des valeurs éducatives, indique un communiqué des organisateurs.

Le festival est ouvert aux établissements d'enseignement, aux associations et aux troupes de théâtre nationales intéressées par le théâtre pour enfants, afin de concourir aux prix de cette année. Ces prix visent à encourager les jeunes talents et à rehausser la qualité des productions théâtrales destinées aux enfants.

Le communiqué précise les conditions d’admission des œuvres proposées, ainsi que les langues des représentations (arabe standard moderne, amazigh, dialecte marocain, français et anglais). Par ailleurs, chaque troupe ne doit pas dépasser huit membres, accompagnateurs compris.

D'après la même source, le délai limite de présentation des candidatures est le 30 mars 2026 via le lien suivant :(https://forms.gle/e4hLDNu9csJ7yAqx8. Les groupes sélectionnés seront informés avant le 5 avril 2026.

Cet événement est organisé par l’Association Alwan pour la créativité artistique avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, de la municipalité d’Oulad Teima, et en collaboration avec l’Académie régionale d’éducation et de formation de Souss-Massa.

