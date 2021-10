Vernissage d' une exposition collective en soutien au peuple palestinien

Musique



L'Association "D'Art Louane" poursuit ses activités de la rentrée culturelle 2021-2022, avec un concert acoustique du groupe "Jubantouja", prévu le 31 octobre à l'espace polyvalent des expositions et spectacles visuels de D’Art Louane. Ce rendez-vous musical permettra à l’auditoire d’apprécier un répertoire inspiré du chant amazigh et de belles sonorités d’une culture multi-centenaire.



Exposition



Bayt Al Fenn organise le 5 novembre, au Café La Scène à Rabat, l'expo Maroc 2050. Une performance artistique exclusive, qui présente, en une soirée, 10 œuvres picturales produites par 12 artistes durant les 7 jours de leur résidence à Bayt Al Fenn, selon les organisateurs.



De son côté, l’atelier "Ait Zine" organise du 4 au 8 novembre une exposition collective de quatre peintres marocaines à la galerie AMBRE ART CENTER, sous le thème "Transe Formation". L'exposition qui sera ouverte au public jusqu'au 18 novembre présentera les œuvres d’Entissar Gharbi, Nadia Ausalah Taoufik, Malak Chaoui Arsaoui et Samia Wardane El Hasnaoui.



Littérature



Le livre "La littérature populaire hassanie" dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra a été présenté jeudi soir à Laâyoune, à l’initiative de la direction régionale de la culture et le conseil de la région.



Ce livre s’inscrit dans le cadre d’un large programme visant à répertorier le patrimoine oral hassani dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, en concrétisation de la composante culturelle du programme de développement régional (2021-2026).



Cet ouvrage a été réalisé par plusieurs narrateurs des quatre provinces de cette région (Laâyoune, Boujdour, Es-Semara et Tarfaya) ainsi que par un groupe d’experts et de chercheurs dans le domaine de la culture hassanie, sous la supervision de la direction régionale de la culture en collaboration avec le Centre d’études et de recherches hassani à Laâyoune.



Outre ce livre, la direction de la culture contribue à la publication de plusieurs œuvres et travaux culturels réalisés par les différents acteurs culturels de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra dans l’objectif de préserver l’héritage culturel hassani, en associant les chercheurs et les universités marocaines intéressés par ce patrimoine historique de grand intérêt culturel.