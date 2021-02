Vernissage à Rabat d’ une exposition rétrospective consacrée à l’ œuvre de feu Abbès Saladi

Le vernissage de l’exposition rétrospective consacrée à l’œuvre de feu Abbès Saladi (1950-1992) pour redécouvrir le parcours de cet artiste marocain hors pair a eu lieu, jeudi, au Musée de Bank Al-Maghrib à Rabat. Cette exposition ayant pour thème “Saladi” comprend une soixantaine d’œuvres, dont certaines jamais encore dévoilées au public, totalisant à peu près 15 ans de productions ininterrompues, et ouvre grand sur un monde imaginal suprasensible, où sont exaltées les formes d’une réalité qui n’a de réel que l’apparence, et dont l’intelligence échappe aux définitions classiques de la figuration.



L’exposition rétrospective, qui se poursuit jusqu’au 30 juin prochain, donne aussi à voir un certain nombre d’archives jamais révélées qui renseignent un peu plus sur l’importance du parcours de Saladi, des archives sonores inédites, des catalogues et des publications collectives qui lui ont été consacrés, des livres (roman, poésies, contes), des affiches d’expositions auxquelles il avait pris part, d’anciennes et rares photos de lui, seul, ou en compagnie de ses proches, outre des objets personnels de l’artiste, qui témoignent de son génie. Le directeur des musées de Bank AlMaghrib Rochdi Bernoussi a affirmé que l’exposition “Saladi” s’inscrit dans le cadre de la programmation culturelle des musées de Bank Al-Maghrib, qui vise à mettre en avant les grands artistes peintres marocains, et à contribuer au mouvement culturel que connaît la capitale Rabat, et le Maroc en général. Il a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que feu Abbès Saladi est l’un des grands artistes peintres marocains, notant qu’il a créé un art plastique unique du côté du contenu, la personnalité et la façon de peintre, et aussi à travers les objets qu’il utilisait.



Cette exposition vise à mettre en lumière l’un des aspects artistiques de Abbès Saladi, et ce à travers son parcours qui commence par les premières créations artistiques du défunt, jusqu’à son décès, a-t-il fait valoir, relevant que l’exposition a tenté de braquer les projecteurs sur l’ensemble des courants, effets, et idées qui ont envahi cet artiste, connu par ses conceptions métaphysiques du monde qui l’entoure. Cette exposition sera soldée par la publication d’un catalogue mettant en lumière le parcours et la diversité des accomplissements de cet artiste, en plus de la diffusion d’une vidéo des différents témoignages des amis et personnalités artistiques et culturels qui ont côtoyé Saladi.