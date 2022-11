Vernissage à Rabat d’ une exposition en hommage à Hossein Tallal

Le vernissage de l'exposition "Hossein Tallal, le narrateur de l’indicible" a eu lieu jeudi soir dans la Galerie d’art Espace Expressions CDG à Rabat.



Organisé par la Fondation CDG avec le concours de prêteurs et du commissaire d’exposition Farid Ghazaoui, l'événement qui se poursuivra jusqu’au 14 mars 2023, est un hommage dédié à l'âme de Hossein Tallal, mettant en lumière un florilège de toiles, de dessins et d’œuvres emblématiques de sa carrière, avec la volonté de faire voyager le public à travers les périodes les plus marquantes de son parcours.



"Ce rendez-vous est un hommage dédié à un artiste atypique, qui se distinguait par sa discrétion et son travail artistique singulier", a déclaré Dina Naciri, directrice générale de la fondation CDG, expliquant dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, que "cette exposition présente une cinquantaine d'œuvres jamais réunies dans un même espace".



Mme Naciri a également exprimé sa fierté de pouvoir présenter au grand public, ainsi qu’aux amateurs d’art contemporain et de peinture, ces chefs-d'œuvre qui représentent "un patrimoine culturel extraordinaire créé par l’unique Hossein Tallal".



Par ailleurs, elle a révélé que "de par sa grande pudeur, Hossein Tallal, grand artiste plasticien, s'exprimait davantage sur ses pairs que sur sa personne et s’interdisait de se mettre en avant". "Tallal a créé des merveilles, qui dégagent de fortes émotions. Il restera à jamais dans nos cœurs et celui de tous les Marocains en dépit de sa triste disparition", a exprimé, quant à elle, Rabia Aroussi, directrice de la galerie "Alif Ba" et grande amie du défunt artiste.



"C’était une âme sociable et enfantine, qui avait tendance à travers ses œuvres à mettre en scène avec spontanéité les enfants et les jouets", a-t-elle révélé, ajoutant avec une voix enrouée d’émotion que "les enfants adoraient eux aussi ses œuvres". Les visiteurs de l'exposition ont eu à découvrir le parcours brillant de l'un des piliers de la peinture marocaine contemporaine, à travers une sélection d'œuvres phares.



Ce rendez-vous sera également l'occasion de mettre en lumière la personnalité et le parcours de l'homme qui a marqué la scène culturelle casablancaise et marocaine dès le début des années 1970.