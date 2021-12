Vernissage à Casablanca d' une exposition collective sous le signe “l'art au service de la société”

Une exposition collective a été ouverte, mercredi, à Casablanca sous le signe "l'art au service de la société" avec la participation d'environ 85 artistes.



L’exposition, qui se poursuivra jusqu'au 22 décembre, est organisée à la médiathèque de la fondation de la Mosquée Hassan II à l'initiative de l’association "Insaf" sous l'égide du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication.



Dans une intervention lue en son nom, le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a souligné que cette exposition marque une nouvelle page de l'engagement du ministère au service de l'art et la solidarité, exprimant sa gratitude aux artistes qui ont contribué avec leurs œuvres au profit de l’exposition dont les revenus seront consacrés au financement des programmes et des initiatives de l'association "Insaf" qui œuvre au service des enfants et des femmes en situation de vulnérabilité.



Le ministère s'emploie à mettre l'éducation culturelle et artistique au centre de cet engagement, a indiqué M. Bensaid dans cette intervention lue en son nom par le directeur des arts au département de la Culture, Mohamed Benyacoub, ajoutant qu'"il n'est pas possible d'élaborer des programmes culturels sérieux sans l'engagement et l'implication de tous".

M. Bensaid a, en outre, indiqué que cette exposition reflète "notre ambition commune de faire face aux difficultés rencontrées dans ces conditions difficiles".



Dans une déclaration à la MAP, la présidente de l'association "Insaf", Meriem, Othmani, a, pour sa part, exprimé ses remerciements aux artistes qui ont généreusement offert leurs œuvres au profit de cette action caritative et solidaire.



Cette noble action de solidarité permettra à l'association de poursuivre ses programmes en vue de protéger les droits des femmes et des enfants, a affirmé Mme Othmani.



De son côté, le plasticien et membre du comité d'organisation de cette manifestation, Abderrahman Ouardan, a souligné qu’en dépit des conditions difficiles dues à l'arrêt des manifestations artistiques à cause de l'épidémie du Coronavirus, les artistes ont fait preuve d'une grande générosité pour aider les enfants et les femmes en situation difficile.



La plasticienne Ahlam Lemseffer a, pour sa part, exprimé sa grande joie de participer à cette exposition artistique solidaire, notant qu'un grand nombre d'artistes ont répondu favorablement à l’invitation.