Varsovie demande l'activation de l'article 4 du traité de l'Otan

Le gouvernement polonais a annoncé jeudi avoir demandé à l'Otan d'activer l'article 4 du traité de l'Alliance qui prévoit des consultations en cas de menace à la sécurité de l'une des parties, à la suite de l'attaque russe contre l'Ukraine.



"Il y a un instant, l'ambassadeur (polonais, ndlr) à Bruxelles a soumis une telle demande au secrétaire général de l'Otan, avec un groupe d'alliés", a déclaré le porte-parole du gouvernement polonais Piotr Müller.



Le président polonais Andrzej Duda a convoqué jeudi matin une réunion avec le gouvernement, des commandants militaires et responsables de différents services publics de ce pays de l'Otan, voisin direct de l'Ukraine.



Les ambassadeurs des 30 pays membres de l'Otan devaient se réunir en urgence jeudi matin à Bruxelles, a annoncé un porte-parole de l'Alliance. Le chef de l'Otan, Jens Stoltenberg, qui a condamné l'"attaque téméraire et non provoquée" de Moscou, devait tenir une conférence de presse vers 12H30 (11H30 GMT), selon la même source.