"Variety" souligne l'accès grandissant des productions marocaines à l’international

Le célèbre magazine américain de divertissement "Variety" a mis en exergue le boom des tournages de films étrangers au Maroc, ainsi que l’accès grandissant des productions cinématographiques marocaines à l’international.

"Le Maroc est en train de devenir une destination populaire pour les tournages internationaux de films et de séries télévisées, tandis que les talents marocains produisent des contenus de cinéma et de télévision qui voyagent beaucoup à l’étranger", affirme la revue dans un article publié sur son site Internet. Plus tôt cette année, le Maroc a mis en oeuvre un nouveau programme de rabais de 20% qui a permis, jusqu'à novembre, des productions étrangères ayant généré 60 millions de dollars de dépenses, en hausse par rapport aux 48 millions de dollars enregistrés l'année dernière, rapporte la publication, citant le directeur du Centre cinématographique marocain (CCM), Sarim Fassi Fihri.

Les productions internationales tournées au Maroc cette année comprennent 18 longs métrages et 16 séries télévisées, précise la revue, notant que parmi les films les plus importants cette année figurent "Waiting for the Barbarians" de Ciro Guerra, inspiré du roman de l’écrivain sud-africain JM. Coetzee, mettant en vedette Johnny Depp et Robert Pattinson; "John Wick 3" de Chad Stahelski, avec Keanu Reeves et Halle Berry ; "Men in Black International" de F. Gary Gray, avec Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson et Emma Thompson. Parmi les principales séries télévisées internationales tournée dans le Royaume, la publication cite "Baghdad Central", produite par Euston Films et "Zero Zero Zero", une série italo-américaine des créateurs du "Gomorrah".

Le budget total disponible pour le programme de rabais en 2018 s'élevait à 11 millions de dollars et Fassi Fihri a affirmé qu'il y a plusieurs producteurs qui attendaient de déposer de nouveaux projets en janvier 2019 pour en tirer parti, ajoute le magazine. Pour ce qui est des productions cinématographiques nationales, les films marocains continuent de conserver un haut niveau de popularité auprès du public local, affirme "Variety", soulignant que les œuvres marocaines ont également assuré une plus forte présence dans les principaux festivals internationaux cette année.