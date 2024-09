Vantage Capital conclut une transaction de 14.0 millions d’euros avec Société de production maraîchère Samir S.A.

Vantage Capital (www.VantageCapital.co.za), le plus grand gestionnaire de fonds de dette mezzanine sur le continent africain, a annoncé récemment la conclusion d'un investissement mezzanine de 14 millions d'euros dans l’entreprise Société de production maraîchère Samir S.A ("SPMS") pour financer une partie de son programme d'investissement.



SPMS a l’ambition de croître davantage et utilisera l'investissement de Vantage Capital pour financer sa stratégie de développement et tripler sa superficie cultivée, à plus de 300 hectares.



M. Samir Jbali, PDG de SPMS, a commenté: « Nous sommes très heureux de bénéficier du soutien de Vantage Capital. Cette transaction marque une étape importante pour notre entreprise et nous permettra de mettre en œuvre notre vision stratégique à long terme pour étendre notre présence sur le marché».



M. Luc Albinski, Executive Chairman de Vantage Capital, a ajouté: «Nous sommes fiers de soutenir SPMS dans sa prochaine phase de croissance. Le secteur agricole est très dynamique au Maroc et SPMS a toujours fait preuve d’un leadership fort. Cette transaction représente notre quatrième opération dans le pays, et nous sommes ravis de fournir une solution mezzanine sur mesure à une entreprise détenue par son management en pleine croissance. »



M. Driss Benabdeslam, Partner chez Vantage Capital, a conclu : « Notre investissement dans SPMS reflète notre confiance dans la vision stratégique de l’équipe managériale et l'excellence opérationnelle de l'entreprise au sein du secteur agricole. Nous nous réjouissions de l'opportunité de nous associer à une entreprise qui continue d'innover et de se positionner en leader dans la culture de produits de haute qualité. Nous sommes convaincus que cette transaction aura une valeur ajoutée significative pour toutes les parties prenantes. »



Cette transaction représente le 38ème investissement de Vantage Capital à travers quatre générations de fonds, avec un portefeuille d'investissements réparti sur onze pays africains.

SPMS a été fondée par M. Samir Jbali et M. Samir Belhouari, deux agronomes marocains partageant une même vision entrepreneuriale. L'entreprise a connu une forte croissance depuis sa création, devenant ainsi un acteur agricole de premier plan.



Basée à Agadir, elle est spécialisée dans la production de tomates cerises depuis 1992, et à partir de 2014, dans les fruits rouges (framboises, myrtilles et mûres) grâce à un partenariat avec le groupe américain Driscoll’s, leader mondial dans la vente de ces produits. L'entreprise gère actuellement une surface cultivée de 101 hectares et emploie plus de 2.000 personnes, principalement des travailleurs agricoles qu’elle forme aux pratiques agricoles modernes.