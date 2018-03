Valorisation du henné dans la région de Guelmim-Smara : 150.000 tonnes de figues de barbarie produites annuellement

C’est sous le thème “Les produits locaux, levier du développement local” que s’est ouvert, ce week-end, le premier Salon régional agricole des produits locaux de la région Guelmim-Smara. 49 stands ont été montés à cette occasion exposant les produits alimentaires locaux, fruits du labeur d’associations et de coopératives de la région qui produisent, également, une variété de produits cosmétiques traditionnels. Ces coopératives et associations sont gérées à 70% par des femmes qui forment le plus grand nombre de participants à ce salon.

Le président de la Chambre d’agriculture de la région a affirmé que ce salon constitue une opportunité pour les coopératives et les associations locales désirant se faire connaître pour une meilleure commercialisation de leurs produits de tisser des relations avec d’éventuels partenaires.

Parallèlement aux expositions, les participants ont pu profiter des différents ateliers organisés autour des thèmes tels que “Le développement du secteur oléicole et la valorisation de l’huile”, “L’élevage du dromadaire” et “Le rôle de la femme rurale dans le développement des produits locaux”. Avec ses nombreuses coopératives et associations, la région de Guelmim-Smara est traditionnellement la plus agricole des provinces sahariennes. Sa population très active œuvre pour la valorisation des produits locaux, principalement le cactus dont la production annuelle atteint 150.000 tonnes, le henné (480 tonnes), les dattes (320 tonnes), les olives (3.750 tonnes), l’huile d’argan (515 tonnes) et les produits céréaliers (30.000 tonnes). La production de miel a, quant à elle, enregistré un grand bond avec 159 tonnes.