Vacances scolaires

A l'occasion des deuxièmes vacances intermédiaires qui s'étalent du dimanche 6 décembre au dimanche 13 décembre 2020, le ministère de l'Education nationale informe les élèves et leurs tuteurs de l'arrêt de la diffusion des cours enregistrés destinés à tous les niveaux scolaires via les chaînes TV Athaqafia, Laâyoune et Amazighia, et ce à partir du lundi 7 décembre. La diffusion reprendra sur ces chaînes TV à partir du lundi 14 décembre. A cet effet, le ministère salue le grand effort déployé par les cadres pédagogiques, éducatifs et techniques et l'organe d'inspection pour permettre aux apprenants de suivre leurs cours à distance, tout comme leurs collègues qui bénéficient de l'enseignement en présentiel, tout en appelant l'ensemble des élèves et cadres pédagogiques à respecter les mesures adoptées par les autorités sanitaires pour endiguer la propagation de la pandémie de Covid-19