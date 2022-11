Utilisation des Big Data à des fins statistiques: Le HCP et CBS renforcent leur coopération

Le Haut-commissariat au plan (HCP) a reçu du 1er au 3 novembre 2022 une mission d'experts du Bureau central des statistiques-Pays-Bas (CBS), dans le cadre de la collaboration entre les deux institutions en matière d’utilisation des Big Data à des fins statistiques.



Dans un communiqué, le HCP indique que cette mission a pour objectif d’approfondir les échanges engagés avec CBS sur les approches technologiques et méthodologiques de deux exercices pilotes, amorcés par ses équipes, précisant que ces dernières ont porté sur l’usage de l’imagerie satellitaire, le web Scraping et les données alternatives pour la confection des indicateurs statistiques.



Cette mission s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de digitalisation du HCP, rappelle le communiqué, qui note que les deux institutions se sont réjouies de la qualité de leurs échanges et se sont félicitées des progrès réalisés.