Une startup marocaine remporte la médaille d'or au Salon international des inventions au Koweït

Le Maroc, représenté par la startup "Corail", a remporté la médaille d'or au 13e Salon international des inventions du Moyen-Orient (IIFME), qui s'est tenu récemment dans l'Etat du Koweït, avec la participation de 235 inventeurs représentant 40 pays arabes et étrangers.



L'entreprise marocaine "Corail" a été couronnée de l'or en reconnaissance de son innovation unique qui permet aux acheteurs en magasin de numériser les tickets d'achat sur leur application mobile, en s'affranchissant du processus d'impression traditionnel.



Le directeur exécutif de l'entreprise Moulay Abdellah Jalal a exprimé, dans un communiqué, sa fierté de ce prix, soulignant que le Salon organisé par le Club scientifique du Koweït est l'un des plus réussis.



Plusieurs délégations arabes et internationales et des ambassadeurs ainsi que des membres de la communauté marocaine, des investisseurs du Koweït et des pays du Golfe et la Chambre de commerce et d'industrie du Koweït, ont visité le pavillon marocain et exprimé leur admiration pour la capacité et la créativité des inventeurs marocains.



Au cours de cette cérémonie, à laquelle a pris part l'ambassadeur du Maroc au Koweït, Ali Benaissa, le ministre koweïtien de l'Information et ministre d'Etat chargé de la Jeunesse, Cheikh Salman Sabah Salem Al-Hamoud Al-Sabah, a rendu un vibrant hommage aux inventeurs vainqueurs du Salon.