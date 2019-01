Une star de “Game of Thrones” pressentie pour devenir James Bond

Il était Robb Stark dans la saga Game of Thrones. L’acteur écossais Richard Madden serait pressenti pour succéder à Daniel Craig dans le costume du plus célèbre des agents secrets, James Bond, selon les informations du quotidien britannique Daily Mail.

Richard Madden, 32 ans, campe aussi David Budd dans Bodyguard, la série à succès de la BBC, disponible sur Netflix. Il a d’ailleurs été récompensé du prix de la meilleure performance dramatique aux National Television Awards, les Golden Globes britanniques.

Le producteur du show a confié à nos confrères anglo-saxons : «Nous ne savons pas si David va faire la saison 2». Et de lâcher : «Cela dépend s’il fait James Bond, nous ne savons pas encore».