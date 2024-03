Une soirée ramadanesque haute en couleur dédiée au Madih et Samaâ soufis à Marrakech

Une soirée ramadanesque haute en couleur dédiée au Madih et Samaâ soufis a été organisée, mercredi au Palais Bahia à Marrakech, dans le cadre de la Rencontre de l'artiste, qui se poursuit jusqu'au 21 mars.



Empreinte de spiritualité, cette soirée qui coïncide avec l’ambiance du mois sacré du Ramadan, a été animée par l'ensemble de l’association marrakchie du Madih et Samaâ Dalail Al Khairat Ibn Al Arif, dirigé par Driss Souabni, et la troupe du Samaâ soufi dirigée par Jaouad Al-Chari, qui ont interprété des poèmes religieux et des panégyriques puisés dans le répertoire riche de ce genre artistique authentique et ancestral.



Lors de cette soirée dédiée à ces deux genres artistiques liés à la culture soufie, le public présent a été séduit par l’interprétation magistrale des membres des deux troupes ainsi que par les rythmes musicaux qui suscitent les émotions des auditeurs.



Dans une déclaration à la MAP, Noureddine Bousseksou, membre honoraire de l'Association Marrakech Ibn Al Arif pour le Madih et le Samaâ, a indiqué que la participation à cette soirée de célébration de "Marrakech, capitale de la culture du monde islamique pour l'année 2024", qui coïncide avec l'avènement du mois béni, est le couronnement d’un parcours artistique distingué de cette troupe, qui a participé à de grandes manifestations en vue d'enrichir le patrimoine populaire du Madih et Samaâ soufis en tant que genres artistiques ancrés dans la culture du citoyen marocain.



"L’organisation de telles rencontres dédiées au patrimoine culturel populaire est de nature à enrichir et transmettre cet art patrimonial authentique, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à sauvegarder le patrimoine national dans toutes ses composantes", a-t-il ajouté, soulignant que le choix de Marrakech comme capitale de la culture dans le monde islamique en 2024, est une source de fierté pour les habitants, les penseurs et les créateurs de la ville.



Dans la foulée, M. Bousseksou a souligné que cette célébration vient contribuer au rayonnement de la cité ocre, mettant en relief l’intérêt particulier accordé par les habitants, les visiteurs et touristes à ces soirées dédiées à ces genres artistiques authentiques.



Le président de l’association Al Kaoutar du Madih, le Samaâ et la préservation du patrimoine, Jaouad Al-Chari, a pour sa part, insisté sur l'importance de telles initiatives spirituelles, artistiques et culturelles dans la valorisation du patrimoine immatériel, se félicitant des efforts déployés pour l'inscription de plusieurs genres du patrimoine immatériel et oral, dont regorge le Royaume, sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.



Dans une déclaration similaire, il a fait constater que la cité ocre est devenue la destination privilégiée pour de nombreux intellectuels et tous ceux qui sont intéressés par l'art spirituel dans les mondes islamique et occidental.



De son côté, le président de l'Association Marrakchie du Madih et Samaâ Dalail Al Khayrat Ibn Al Arif, Driss Souabni, a salué cette initiative à même d’attirer davantage de touristes étrangers pour découvrir les potentialités culturelles et de développement de Marrakech qui figure parmi les villes les plus anciennes du monde islamique.



La rencontre de l'Artiste est organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en collaboration avec le Conseil communal de Marrakech et l'ICESCO, dans le cadre de l’événement "Marrakech, capitale de la culture dans le monde islamique pour l'année 2024".



Au programme de cette manifestation culturelle figurent des soirées artistiques dédiées à la musique andalouse et au malhoun, Madih, Samaâ soufi, à la musique Tarab et aux genres aissaoui et gnaoui, en plus de la présentation sur scène de plusieurs pièces de théâtre.



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l'événement "Marrakech, capitale de la culture dans le monde islamique pour l'année 2024" est l’occasion de présenter la richesse historique et culturelle de la ville ocre, qui se distingue par son charme particulier, reflété notamment dans l’architecture andalouse ainsi que celle des mosquées et des palais islamiques.