Une société d’ingénierie et de conseil en technologies s’implante à Oujda, création prévue de 500 emplois directs

Une société d’ingénierie et de conseil en technologies, filiale du Groupe SII, vient de s’implanter au niveau de la technopole d’Oujda, un projet qui prévoit la création de 500 emplois directs.



L’inauguration de ce projet, un jalon déterminant dans l’essor technologique de l’Oriental, a eu lieu mardi à l’occasion de la célébration du 22e anniversaire de l’Initiative Royale pour le Développement de la Région de l’Oriental, en présence du Wali de la région de l’Oriental, du président du Conseil régional, du Ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, du Ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, et du Secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur.



L’événement a également réuni des dirigeants et collaborateurs du groupe SII, des acteurs du secteur technologique et entrepreneurial, et d’autres personnalités.



Cette implantation s’inscrit pleinement dans la vision de développement territorial de l’Oriental, qui repose sur une digitalisation accélérée, une montée en compétences des talents locaux et un cadre réglementaire incitatif pour les investisseurs.



Le groupe SII est acteur mondial reconnu dans le conseil en ingénierie et les services numériques pour des secteurs tels que l'industrie, l'énergie, l'automobile et les télécommunications, et sa décision de lancer officiellement son implantation à Oujda Shore témoigne de la confiance croissante des acteurs internationaux dans le potentiel économique et technologique de la région.



Présent dans 21 pays et comptant 18.000 collaborateurs, le groupe SII joue un rôle clé dans la transformation digitale des entreprises en proposant des solutions innovantes adaptées aux enjeux technologiques actuels, selon une note de présentation de ce projet.



Le plateau SII Oujda Shore, qui s’étend sur 500 m2, est conçu comme un espace technologique de pointe destiné à accompagner la montée en compétences des talents locaux, explique la même source, notant que ce projet prévoit la création de 500 emplois directs, contribuant ainsi à la dynamisation du marché de l’emploi dans la région.



L’installation de SII à Oujda bénéficie d’un accompagnement institutionnel renforcé, garantissant un soutien administratif et réglementaire pour faciliter l’implantation et le démarrage des activités. Elle s’accompagne également d’incitations fiscales et financières adaptées, conformément à la Nouvelle Charte de l’Investissement.



De plus, des partenariats avec les établissements de formation sont mis en place afin d’assurer un accès à une main-d’œuvre hautement qualifiée et adaptée aux exigences du marché.



Avec un environnement attractif, des infrastructures modernes et des incitations favorisant l’investissement, l’Oriental s’impose aujourd’hui comme un territoire d’innovation et de développement pour les entreprises technologiques de demain.