Une réunion clé pour peaufiner l’édition 2025 du Forum international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates

Le compte à rebours est lancé pour la troisième édition du Forum international des jeunes parlementaires socialistes et socio-démocrates, qui se tiendra au début du mois de mai 2025 à Marrakech. Cet événement, devenu une référence pour la jeunesse progressiste à travers le monde, mobilise déjà toutes les énergies.



Dimanche, une réunion de coordination élargie s’est tenue en visioconférence pour faire le point sur les préparatifs. Présidée par El Hassan Lachguar, coordinateur international du Forum, cette rencontre a rassemblé des figures éminentes du progressisme mondial et de l’Union socialiste des forces populaires, dont Machij Karkri, membre du Bureau politique, El Moussaoui Salek, député du Groupe socialiste – Opposition ittihadie à la Chambre des conseillers, ainsi que des membres du réseau MENA Latina.



El Hassan Lachguar a ouvert la réunion en rappelant les jalons posés depuis la création du Forum, tout en soulignant l’importance de cet événement pour renforcer le rôle des jeunes parlementaires dans les processus décisionnels mondiaux.



Avec un objectif ambitieux de mobiliser plus de 120 participants issus des cinq continents, cette troisième édition du Forum international des jeunes parlementaires socialistes et socio-démocrates se veut le symbole d’une jeunesse engagée et influente. «Ce Forum est bien plus qu’une simple rencontre. C’est une opportunité pour les jeunes parlementaires d’agir ensemble sur les grands défis mondiaux», a souligné El Hassan Lachguar.



Les participants ont passé en revue les préparatifs logistiques, les thématiques prioritaires et les partenariats institutionnels nécessaires à la réussite de l’événement. Parmi les objectifs clés figurent la création de cadres internationaux pour les jeunes militants, le renforcement de leur impact dans les institutions internationales, l’approfondissement des relations interparlementaires et la promotion des valeurs universelles telles que l’écologie, le développement durable et la justice sociale.



L’élan pris par le Forum s’inscrit dans une dynamique globale. Outre l’événement de Marrakech, les regards se sont tournés, lors de cette réunion, vers Carthagène, en Colombie, où se tiendra en septembre 2025 le deuxième congrès du réseau MENA Latina.



Ce rassemblement, organisé sous l’égide de la commission africaine du Sénat colombien, sera un moment clé pour restructurer le réseau et renouveler sa direction internationale. L’objectif ultime étant de renforcer une coopération Sud-Sud qui s’affirme de plus en plus comme une alternative crédible aux rapports de force traditionnels.



Les délégués présents à la rencontre ont livré des analyses politiques pertinentes, notamment sur la situation en Amérique latine et au Moyen-Orient. Parmi eux, l’intervention de Saher Hassan El Masri, venu de Gaza, a bouleversé l’audience. Sa description poignante de la situation désastreuse dans la bande de Gaza a jeté une lumière crue sur la réalité d’un territoire assiégé et exposé à toutes les atrocités du monde.



Son appel à une mobilisation internationale pour lever le blocus étouffant et mettre terme aux souffrances humaines incommensurables a trouvé un écho vibrant dans les cœurs des participants. «Nous vivons dans une prison à ciel ouvert. Malgré tout, nous gardons l’espoir d’un avenir où justice et dignité seront rétablies», a-t-il affirmé.



Les participants ont unanimement exprimé leur solidarité avec le peuple palestinien, condamnant fermement les agressions et appelant à une mobilisation internationale pour mettre fin à ce blocus oppressif et inhumain.



A l’issue de la réunion, les 38 délégués présents ont rappelé l’importance du réseau MENA Latina dans le rapprochement des continents, avant de réitérer leur détermination à faire de la troisième édition du Forum international des jeunes parlementaires socialistes et socio-démocrates un rendez-vous incontournable pour la jeunesse parlementaire mondiale. Pour eux, ce Forum dépasse le simple cadre d’une rencontre. Il s’agit d’un laboratoire d’idées, un incubateur de solutions et un vecteur de mobilisation. Chaque participant incarne une voix, un combat, une aspiration. A Marrakech, ces voix s’uniront pour former un chœur universel, résonnant au-delà des frontières.



«Ce que nous construisons aujourd’hui n’est pas simplement un événement. C’est un mouvement, une vision et une force qui façonneront l’avenir», a conclu El Hassan Lachguar.



Mehdi Ouassat