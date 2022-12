Une responsable palestinienne salue le rôle pionnier de S.M le Roi dans la défense d'Al Qods et le soutien à ses habitants

Le secrétaire générale de la présidence de l'Université d’Al-Qods, Safaa Nasser Eddine, a rendu hommage, mercredi à Fès, au rôle de pionnier de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, dans la défense de la ville sainte et le soutien à la résistance de ses habitants.



Intervenant lors d'un atelier organisé par l'Agence Bayt Mal Al-Qods en collaboration avec l'Agence de dédensification et de réhabilitation de la ville de Fès et le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, Mme Nasser Eddine a exprimé sa gratitude pour le soutien constant apporté par Sa Majesté le Roi en vue de soutenir le combat et la résistance des Palestiniens en général et des Maqdessis en particulier, face aux pratiques et violations des autorités d'occupation israéliennes.



Elle a également loué le rôle important de l'Agence Bayt Mal Al-Qods dans le soutien aux habitants d’Al Qods depuis de nombreuses années, dans divers secteurs d'importance vitale.



Dans ce contexte, la responsable palestinienne a affirmé que l'Université d’Al-Qods assure un rôle crucial dans la préservation de l’authenticité de la ville sainte et sa défense contre les tentatives de judaïsation israéliennes, soulignant le souci de l'université de préserver le patrimoine architectural et culturel de la ville et de préserver son identité arabo-islamique.

Par ailleurs, les projets réalisés par l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif ont un grand impact sur les conditions de vie des habitants de la ville sainte, a affirmé le directeur chargé de la gestion de l’Agence, Mohamed Salem Cherkaoui.



M. Cherkaoui a souligné que l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, met à profit les expériences réussies pour la mise en œuvre des politiques sociales et des projets économiques qui ont un impact tangible et direct sur Al Qods et ses habitants.



Il a relevé que le Royaume du Maroc a réalisé d'importants acquis dans le domaine de la valorisation et de la préservation du patrimoine architectural des villes anciennes, des palais et des kasbahs historiques, ajoutant que grâce à ces réalisations, le Maroc est devenu un modèle salué par les organisations internationales spécialisées.



M. Cherkaoui a salué l'expérience palestinienne qui a, à son tour, obtenu des résultats exceptionnels en termes de préservation du patrimoine archéologique d’Al Qods et de protection de son identité authentique.



Le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods a noté que les travaux de cet atelier ont abouti à la rédaction d'un document de référence sur les bonnes pratiques de restauration et d'entretien des édifices anciens à Al Qods, qui sera intégré dans le guide des procédures et mesures devant réglementer les interventions de l’Agence dans le domaine de la restauration et de la reconstruction de la ville sainte.



Pour sa part, la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Zahra Mansouri, a rendu hommage à la haute sollicitude dont S.M le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, accorde à la préservation du cachet architectural et urbanistique de la ville sainte.



Mme Mansouri a souligné que cette rencontre reflète l'engagement constant du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi, en faveur de la protection du patrimoine architectural d’Al Qods, berceau des religions célestes.

A noter que cet atelier s'inscrit dans le cadre de la visite, du 05 au 12 décembre courant, d'une délégation d'ingénieurs palestiniens d’Al Qods au Maroc.



A cette occasion, le document de référence pour la restauration et l'entretien des bâtiments archéologiques à Al Qods a été approuvé et sera intégré au guide des procédures et mesures qui réglementent les interventions de l'Agence Bayt Mal Al-Qods dans la restauration et la reconstruction de la ville sainte.