Une rentrée musicale sous le signe du metal

Un goût de metal ? Oui, mais pour le meilleur avec les 30 ans du "Black Album" de Metallica, apéritif corsé d'une rentrée épicée, comme l'association entre Laurent Garnier, DJ mythique, et les rockeurs chercheurs des Limiñanas. Sorti mi-août 1991, le "Black Album" (resté sous ce nom pour la couleur noire de la pochette) permet à Metallica de briser le plafond de verre. Pur produit de la scène metal, le quatuor californien place dès lors ses titres sur les radios et télés généralistes, fait exploser les ventes et rempli des stades avec un large public. Pour fêter les tubes "Enter Sandman", "The Unforgiven" et "Nothing Else Matters", deux disques sont prévus le 10 septembre. Outre l'attendu "Black Album" réédité/remastérisé, "The Metallica Blacklist" permet à plus de 50 artistes de revisiter cet opus fondateur. On y entend Miley Cyrus (avec une pincée d'Elton John pour les choeurs), Dave Gahan (Depeche Mode) et même deux Français, SebastiAn et Izïa. Le 24 septembre, les playlists radio et plateformes résonneront du "Smells Like Teen Spirit" de Nirvana, morceau emblématique de l'album-choc "Nevermind" sorti il y a 30 ans ce jour-là. Les célébrations autour de ce disque culte restent encore floues. Krist Novoselic, l'ex-bassiste du groupe (dissous avec le suicide de son leader Kurt Cobain) promet juste des surprises à venir, selon son teasing dans le magazine Uncut. Toujours au rayon anniversaire, on peut citer The Specials. Pour fêter les 40 ans de leur hit "Ghost Town", le groupe phare du ska sort le 24 septembre "Protest Songs 1924- 2012". C'est une collection de reprises à hautes doses de chroniques sociales/politiques. On y entend notamment une relecture du "Freedom Highway" (1965) du groupe soul des Staple Singers. Autre quadragénaire, le "Tattoo You" des Rolling Stones -- surtout connu pour "Start Me Up" -- ressortira le 22 octobre, agrémenté de 9 titres inédits de l'époque et d'un live à Wembley de 1982. L'occasion de réentendre le métronome Charlie Watts, récemment disparu, derrière ses fûts. Avec eux, un disque qui fleure bon le roadmovie et les embardées réjouissantes: Laurent Garnier s'accoquine avec les Limiñanas pour "De Pelicula", programmé le 10 septembre. Pas si surprenant: voilà des artistes qui ont toujours refusé les chapelles.