Une rentrée “animés” sur Netflix

Attendu fébrilement chaque début de mois, le programme Netflix de septembre a été dévoilé. Il réserve deux très belles surprises à même de réjouir les amateurs d’animes : La saison 3 de Baki “Son of Ogre” et la série culte Détective Conan.



Baki face à son destin

Le 30 septembre, Baki Hanma entrera en scène sur la plateforme de streaming américaine pour une troisième saison. Produite par TMS Entertainment, la suite de Baki, un animé d’arts martiaux adapté du manga “Baki: Son of Ogre” de Keisuke Itagaki, sorti entre 2005 et 2012, a été révélée via un Teaser sanglant, qui promet une suite à la hauteur des espoirs suscités par l’affrontement qui s’annonce entre Baki et son père, Yujiro Hanma, surnommé “l’Ogre” ou encore la « créature la plus forte de la terre ». Au vrai, Baki n’a jamais eu nul autre objectif que de terrasser son père, qui a exécuté sa mère devant ses yeux dans le manga. Ce parricide a marqué à jamais le héros de la série. Autrement dit, le lancement du compte à rebours de ce fameux combat ne date pas d’hier. On est même plus proche que jamais de l’épilogue de “la plus forte et féroce bagarre parent-enfant de l’histoire du monde”, s’enflamme la bande-annonce. Mais en dépit de la force surnaturelle acquise par Baki au gré des victoires et des défaites qui ont rythmé son histoire, il lui faudra encore s’améliorer et devenir encore plus fort. Après avoir dominé tous les tournois auxquels il avait participé, dont le grand tournoi de Raitai (saison 2), et écrasé ses adversaires comme de vulgaires insectes, Baki semble au top de sa forme. Rien ne laisse penser qu’il a encore une marge de progression. Pourtant, c’est ce que renvoie sa visite en prison à Biscuit Oliva, alias “Mr. Unchained”. L’homme le plus fort des Etats-Unis, considéré comme le rival le plus sérieux de Yujiro Hanma “L’ogre”, servira sans aucun doute de sparring partners à Baki pur l’aider à se surpasser. Visuellement, les styles d’arts martiaux très élaborés, surtout depuis son adaptation Netflix, nous garantissent une troisième saison du feu de dieu. D’autant plus que les condamnés à mort de la 1ère saison, Kaioh Dorian, Sikorsky, Spec, Hector Doyle ou encore Ry k Yanagi, seront également de la partie. Mais pas que. De nouvelles têtes feront leur apparition, à l’instar de Jun Guevara, Iron Michael, mais encore, les triplés Mouth: Lips, Teeth, Tongue.



Détective Conan, la saga culte

L’annonce de sa sortie a fait beaucoup moins de bruit que celle de Baki. Cela dit, Detective Conan demeure un animé culte. Série-fleuve, diffusée au Japon depuis 1996, dépassant les 1.000 épisodes cette année, Detective Conan aura sa part du gâteau Netflix. A partir du 15 septembre, la saison 1 (épisodes 1 à 42) sera mise en ligne, tout en étant simultanément diffusée sur la plateforme ADN. L’adaptation du célèbre manga éponyme de Gosho Aoyama, produite par TMS Entertainment, raconte l’histoire de Shinichi Kudo. Ce jeune homme de 17 ans, joueur de foot à ses heures perdues, est étudiant dans la célèbre école de détectives. Il est particulièrement fan de Conan Doyle et Sherlock Holmes, deux fameux détectives. Sa fascination pour ces deux personnages et sa passion pour les enquêtes criminelles le poussent par moments à prendre des risques plus que de raisons. Un jour, lors d’une enquête, la curiosité et le flair de Shinichi Kudo le mettent dans de sales draps. Le jeune détective est fait prisonnier par des bandits après avoir surpris un marché douteux. A ce moment, sa vie bascule. Plutôt que de le tuer, les bandits, menés par un homme en noir, lui font absorber un poison bien étrange qui le transforme en garçonnet. Un garçonnet esseulé puisque ses parents vivent à l’étranger. Heureusement qu’Agasa, un savant fou et inépuisable fournisseur de gadgets, est là pour l’épauler dans des enquêtes aux énigmes excitantes et de plus en plus complexes.