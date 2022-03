Une raffinerie de pétrole saoudienne attaquée par un drone

Une raffinerie de pétrole à Ryad a subi une attaque de drone qui n'a pas fait de victimes et n'a pas causé d'interruption de ses opérations, a indiqué vendredi un ministère saoudien, selon l'agence de presse officielle SPA.



Cette attaque survient alors que l'intervention militaire russe en Ukraine, déclenchée le 24 février, suscite l'inquiétude des marchés mondiaux. Les cours du gaz et du pétrole, dont la Russie est un important fournisseur, se sont envolés.



Cet acte de "sabotage et de terrorisme" selon la SPA fait suite à une série d'attaques similaires contre des infrastructures saoudiennes menées par les rebelles houthis au Yémen, où une coalition militaire dirigée par Ryad les combat. "La raffinerie de pétrole de Ryad a été attaquée par un drone, causant un incendie léger qui a été éteint", a déclaré le ministère de l'Energie, cité par l'agence, sans imputer la responsabilité de l'attaque aux rebelles yéménites.



L'attaque, qui a eu lieu jeudi matin, "n'a causé aucune victime, et l'acheminement du pétrole ou de ses dérivatifs n'a pas été affecté", selon la même source.



L'Arabie Saoudite, l'un des plus grands exportateurs de pétrole brut au monde, et ses partenaires au sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) sont pressés d'augmenter leur production pour freiner l'envolée des prix du brut attisée par la guerre en Ukraine.