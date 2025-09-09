Une quarantaine d'Etats réaffirment leur soutien à la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara

Une quarantaine de pays ont réaffirmé, mardi à Genève, leur soutien à la souveraineté pleine et entière du Maroc sur ses provinces sahariennes, lors de la 60ème session du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU (CDH).



Dans une déclaration, prononcée par la République Centrafricaine au titre du Point 2 de l'ordre du jour de cette session, qui se tient du 8 septembre au 8 octobre au Palais des Nations à Genève, le groupe a mis en avant l’interaction "constructive, volontaire et profonde" du Royaume avec le système des droits de l’Homme de l’ONU.



"Le Maroc s'est engagé, depuis de nombreuses années dans une interaction constructive, volontaire et profonde avec le système des droits de l’Homme des Nations unies, en particulier le bureau de la Haut-commissaire aux Droits de l’Homme (HCDH), pour la promotion et le respect des droits de l’Homme sur l’ensemble de son territoire", a affirmé le groupe.



Dans ses résolutions sur la question du Sahara, a-t-il rappelé, le Conseil de sécurité se félicite du rôle joué par les Commissions nationales et régionales des droits de l’Homme à Dakhla et Laâyoune et de l'interaction entre le Maroc et les mécanismes relevant des procédures spéciales du Conseil des droits de l'Homme de l’Organisation des Nations unies.



Le groupe s’est félicité, par ailleurs, de l'ouverture, par de nombreux pays, de consulats généraux dans les villes de Dakhla et Laâyoune, qui constituent un "levier de renforcement de la coopération économique et des investissements, au profit des populations locales, du développement régional, et aussi continental”.



“La question du Sahara est un différend politique traité par le Conseil de sécurité qui reconnaît la prééminence de l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc comme crédible et sérieuse pour une solution politique définitive au différend régional sur le Sahara”, rappelle-t-il.



A cet égard, le groupe réaffirme son soutien aux efforts visant la relance du processus politique exclusivement onusien sur la base du format consacré lors des deux tables rondes de Genève, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, notamment la dernière résolution 2756 du 31 octobre 2024, visant à parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique, durable et qui repose sur le compromis à ce différend régional.



“La résolution de ce différend régional contribuera à concrétiser les aspirations légitimes des peuples africains et arabes en matière d'intégration et de développement, objectif que le Maroc continue de viser et pour lequel il déploie des efforts sincères et continus”, a relevé le groupe.