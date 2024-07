Une ouverture haute en couleur du 13ème Festival des arts de l'Atlas

Le centre-ville de la province d'Azilal a vibré, mercredi soir, au rythme de la musique et du folklore amazighs, marquant le coup d'envoi du 13ème Festival d'été des arts de l'Atlas.



La 13ème édition du Festival d’été des arts de l'Atlas, organisée par l'Association du Festival d’été à Azilal sous le thème "Le patrimoine immatériel, un pilier fondamental pour le tourisme de montagne et l’économie locale", célèbre la diversité musicale et folklorique amazighe et populaire à travers un carnaval qui a sillonné les principales artères de la ville présentant la richesse du patrimoine local et national.



Organisée à l'occasion de la glorieuse Fête du Trône, en partenariat avec la commune d'Azilal, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le Conseil de la région de Béni Mellal-Khénifra, cette édition verra défiler les grands noms de la musique populaire marocaine tels que la star de la musique amazighe Najat Aatabou dont les albums continuent de cartonner d’année en année, promettant, ainsi, à son public une soirée artistique riche en sonorités et rythmes.



Cette édition prévoit également des concerts des chanteurs d’Abdelaziz Sati, Ahouzar et d’autres jeunes artistes qui feront chavirer la scène du centre-ville d’Azilal.

Au menu de cette édition, des soirées artistiques dédiées au patrimoine et à la musique amazighe ainsi qu’une symphonie d’arts populaires avec la participation de plusieurs troupes musicales locales.



Ouvrant les festivités de ce Festival, le directeur du Festival d'été des arts de l'Atlas, Said Ouahabi, a souligné que cette manifestation est le prolongement d’une réflexion collective qui tend à promouvoir la dynamique économique et la redynamisation du tourisme et des atouts culturels et naturels de la région par le biais des arts et du folklore local et régional.

Ce Festival d'été qui est un miroir de l'identité et la culture de la province contribuera à mettre en valeur les potentialités culturelles et esthétiques de cette région à forte prédominance montagneuse, a-t-il soutenu.



A cette occasion, le gouverneur de la province d'Azilal a donné le coup d’envoi de la foire des produits du terroir qui connait la participation de 82 exposants et exposantes venus présenter leurs produits originaux ainsi que leur savoir-faire dans ce domaine. Un hommage appuyé a été rendu à nombre d'élèves studieux de la province et à des artistes de divers horizons.