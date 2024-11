Une œuvre du peintre marocain Mahi Binebine rejoint la collection permanente du Musée de l'île de Gorée

Le vernissage de l’œuvre “Dans le même bateau” de l’artiste Mahi Binebine, offerte au musée historique de l’île de Gorée au Sénégal, a eu lieu samedi, en présence d’une pléiade de diplomates, d’intellectuels et d’hommes de l’art et de la culture.



Cette œuvre de l’artiste et écrivain marocain est une évocation poignante de l'esclavage et de l'immigration clandestine, deux faces d'une même médaille, deux époques séparées par l'illusion du temps mais unies par le destin tragique de ceux qui luttent pour leur liberté. Elle a été créée spécifiquement par l’artiste marocain pour être offerte au Sénégal.



La Fondation Mahi Binebine et l'Institut fondamental d'Afrique noire relevant de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, avaient signé une convention de donation de l’œuvre "Dans le même bateau".



Dans une déclaration à la MAP, le président de la Fondation, Mahi Binebine, a souligné que le vernissage de cette œuvre, sur l'île de Gorée qui témoigne d'une expérience humaine sans précédent dans l'histoire des peuples, constitue un hommage à l’Afrique et une ode à notre capacité à surmonter les épreuves, à transformer les chaînes en opportunités, et à naviguer ensemble vers des horizons lumineux.



"Gorée, avec ses maisons aux façades trompeuses, ses rues pavées menant inexorablement à la Maison des esclaves, est un miroir de l'inhumanité dont l'homme peut faire preuve", a dit l’artiste marocain, notant qu’il s’agit du dernier point de terre africaine que des millions d'âmes enchaînées voyaient avant d'être emportées vers un horizon sans retour, embarquées de force dans des navires insensibles à leur désespoir.



De son côté, le conservateur du musée, Mamarame Seck, s’est félicité de la réception de cette œuvre artistique du peintre Mahi Binebine, tout en le remerciant pour le temps consenti et son génie pour la réalisation de cette toile de grande envergure.



S'exprimant à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri, a souligné que l’œuvre de Mahi Binebine témoigne de l'engagement profond de cet artiste à défendre les valeurs de liberté, de dignité et d’humanité, rappelant que cette île de Gorée, marquée par des tragédies humaines et traversée par des chapitres douloureux et sombres de l’histoire, incarne fort heureusement l’espoir et la résilience des peuples africains, attachés à la liberté et la vie.



La toile "Dans le même bateau" est bien plus qu’une œuvre d’art, il s’agit d’un symbole qui représente autant les navires de l’époque tragique de l’esclavage que les embarcations frêles de ceux qui, "aujourd'hui, aspirent à une vie meilleure, en quête de liberté et de dignité", a-t-il fait savoir.



Mettant en avant les relations exemplaires existant entre le Maroc et le Sénégal, M. Naciri a indiqué que cette œuvre de Binebine est un hommage à cette Afrique nouvelle, résiliente et pleine de promesses, qui se redresse avec fierté pour tracer son avenir.



L’œuvre de Binebine, "symbole de notre humanité commune, nous guide vers un horizon où les liens entre nos deux pays poursuivent leur épanouissement dans une Afrique forte et tournée vers un avenir de paix et de prospérité", a-t-il affirmé.



L'île de Gorée est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1978. Son musée a été créé pendant l’époque coloniale en juin 1954.