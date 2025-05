Une ministre palestinienne exprime ses remerciements à SM le Roi pour Ses efforts en soutien à la cause palestinienne et à la solution à deux Etats

La ministre d'Etat palestinienne chargée des Affaires étrangères et des Expatriés, Farsin Aghabekian Shaheen, a exprimé, mardi à Rabat, ses remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, pour Ses efforts en faveur de la cause palestinienne et de la mise en œuvre de la solution à deux Etats.



Lors d'un point de presse en marge de la 5e réunion de l'Alliance globale pour la mise en œuvre de la solution à deux Etats, Mme Aghabekian Shaheen a affirmé que la tenue de cette rencontre au Maroc s'inscrit dans le cadre des efforts soutenus du Royaume pour faire de l'Etat de Palestine une réalité concrète.



"Nous misons énormément sur ce genre de réunions" surtout à un moment où la Palestine traverse une situation très délicate, a-t-elle ajouté, relevant que cette réunion est de nature à contribuer aux efforts visant à concrétiser la solution à deux Etats et à enrichir les travaux de la conférence de haut niveau sur la solution à deux Etats, prévue au siège de l'ONU à New York en juin prochain.