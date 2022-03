Une marionnette en chasse une autre

Le régime militaro-politique algérien envisagerait de se débarrasser du chef des séparatistes, Brahim Ghali. C’est ce qu’a révélé avant-hier (lundi 28 mars 2022) l’activiste et opposant à la direction du Polisario Moustapha Salma Ould Sidi Mouloud dans un post sur sa page Facebook. «L'Algérie a décidé de se débarrasser de Ghali. Selon les informations qui ont fuité de la réunion de la direction du Polisario (le Secrétariat national) tenue il y a deux jours, Ghali a décidé d’organiser le congrès du Polisario à la fin de cette année dans les délais, ce qui est un cas rare dans l'histoire du Polisario», affirme Moustapha Salma. Mieux encore, selon ce dernier, Brahim Ghali «a également annoncé à ses camarades qu'il ne se présenterait plus à la direction de l'organisation», tout en leur demandant de penser désormais à une personne qui pourrait lui succéder. Moustapha Salma estime que la décision de Ghali de ne pas se représenter pourrait provenir «d’une décision algérienne, car la présence de Ghali à la tête du Polisario est devenue trop encombrante pour Alger», surtout à cause de son passé noir dans la violation des droits humains et sa poursuite par la justice espagnole pour les crimes qu’il a commises quand il dirigeait les milices du Polisario. Quand il était malade en avril 2021, Brahim Ghali a été envoyé par les Algériens pour se faire soigner dans l’hôpital espagnol San Pedro de Logroño sous la fausse identité d’un certain Mohamed Benbatouch. Ce qui a provoqué une crise diplomatique sans précédent entre Rabat et Madrid. Pour cette raison, « l’Algérie craint que cela ne se reproduise dans un autre pays », souligne Moustapha Salma sur sa page Facebook. Quelle que soit sa véracité, cette information ne peut surprendre ceux qui connaissent les liens de vassalité entre le régime algérien et le Polisario. Tout le monde sait que ce mouvement séparatiste n’est qu’une marionnette entre les mains du régime algérien qui le manipule pour servir ses intérêts et sa politique hostile au Royaume du Maroc. Pour cette raison, Alger tient fermement à ce que celui qui dirige le Polisario soit un simple pantin et celui qui manifeste une certaine indépendance ou qui pourrait constituer une sérieuse menace pour les intérêts des caciques du régime d’Alger soit écarté, voire liquidé physiquement. Le cas de la mort de l’un des fondateurs du Polisario, à savoir El Ouali Mostapha Sayed, est l’exemple le plus concret. Selon la version officielle, celui-ci aurait trouvé la mort lors des affrontements en Mauritanie en 1976. Mais la vérité est qu’il a été assassiné par les services algériens. La décision de sa liquidation a été prise par le président algérien à l’époque, Houari Boumediene, lors d’une réunion tenue au palais présidentiel «El Mouradia» à Alger en présence d’Abdelaziz Bouteflika, Kasdi Merbah (patron des services de renseignements), Mohamed Messaadia, et Slimane Hoffman. Par ailleurs, selon le quotidien espagnol, La Razon, le gouvernement espagnol cherche à faire disculper l’ancienne ministre des Affaires étrangères, Arancha Laya Gonzalez dans l’affaire de Brahim Ghali. Selon la même source, le parquet demande au juge dans l'"affaire Ghali" de clore l'enquête pour prévarication contre Arancha González Laya. Cette enquête «ne peut plus être prolongée», selon le parquet. Il y a lieu de rappeler que Brahim Ghali a été chef des milices du Polisario pendant les premières années du conflit du Sahara et durant laquelle il a commis des crimes et des violations flagrantes à l’égard des Sahraouis et même à l’égard des Espagnols. Après la mort de Mohamed Abdelaziz en 2016, il a été imposé par Alger à la direction du mouvement séparatiste.