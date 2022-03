Une manifestation musico-culturelle réunit musulmans et juifs du Maroc et d'Israël

Une manifestation musico-culturelle réunissant musulmans et juifs du Maroc et d'Israël, aura lieu les 30 et 31 mars respectivement à Rabat et Casablanca, à l'initiative de l'Association Marocaine de la musique andalouse (AMMA) et l'Orchestre andalou israélien d'Ashdod.



Organisée sous l’égide du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et en partenariat avec Casablanca Event et Animation, cette manifestation est placée sous le thème ''La richesse plurielle de la musique marocaine : un patrimoine culturel et spirituel à la confluence des civilisations, à promouvoir pour les générations futures'', indique un communiqué de l'AMMA.



Le Maroc, terre millénaire de tolérance et de partage, a toujours été un havre de paix et une source d'inspiration pour les peuples de l'humanité. Situé à la confluence de plusieurs civilisations, le Royaume s’est imprégné tout au long des siècles d’influences diverses, tout en enrichissant à son tour de multiples contrées par sa culture aux multiples facettes, relève la même source.



La particularité du modèle civilisationnel marocain sera commémorée lors de cet événement où des artistes - musiciens et chanteurs célèbreront la diversité et la joie du vivre ensemble sous la houlette du grand maître Mohamed Briouel.



Au cours de cette manifestation culturelle unique, les artistes interprèteront non seulement des partitions de musique andalouse, mais également un florilège du patrimoine Melhoun, Gharnati, Chgouri ainsi que des chants soufis, puisant leurs inspirations dans la richesse des répertoires judaïques et musulmans.



Les convives auront également le privilège d’apprécier le talent d’artistes de renom tels qu’Abderrahim Souiri, Emile Zrihane, Abir El Abed, Shir Ifrah et Chaimaa Imran.



"Préserver le patrimoine musico-culturel marocain et le promouvoir à travers les échanges entre les civilisations et les nations, tel est le leitmotiv de l’Association marocaine de la musique Andalouse, dont les membres ne ménagent aucun effort pour sa perpétuation", a déclaré la présidente fondatrice de l’AMMA, Fatima Mabchour, citée dans le communiqué.