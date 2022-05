Une juge refuse d'annuler le procès en diffamation intenté par Johnny Depp

Printemps du livre et des arts



La 24ème édition du Printemps du livre et des arts de Tanger se tiendra, du 19 au 21 mai, après deux années d’arrêt forcé en raison de la pandémie de Covid-19.

Cette édition, dédiée à la littérature et à la musique, verra la participation d’écrivains, de poètes, d’artistes, d’académiciens et d'éditeurs marocains et étrangers, indique un communiqué de l'Institut français de Tanger, organisateur de l'événement.



Fidèle à son esprit, ce festival continuera à être le lieu d’échanges et de rencontres, ainsi que de découverte se déployant cette année non seulement dans le champ de la littérature, mais aussi de la musique. "Si aujourd’hui nous distinguons avec raison musique et littérature, elles furent confondues à certaines époques, notamment la musique et la poésie. Il se produit alors des va-et-vient entre musique et littérature, des chansons inspirant des écrivains, des poèmes ou écrits poétiques mis en musique", relève la même source, ajoutant "quel que soit leur degré de spécialisation, les deux domaines se fréquentent par leurs meilleurs côtés".

Sur scène, en débat ou en lecture, les arts seront à la fête au Palais des institutions italiennes de Tanger, mais aussi dans d'autres espaces culturels de la ville et des établissements scolaires.



Bibliothèques publiques



Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication vient de lancer l'opération de numérisation de 200 bibliothèques publiques au niveau national.



"Dans le cadre du processus de numérisation mené par les différents départements ministériels, la Direction du livre a récemment créé des espaces numériques au sein des bibliothèques relevant du ministère au profit des acteurs de ces bibliothèques", a indiqué le ministère sur sa page Facebook.



Les listes des bibliothèques relevant du ministère sont consultables via l'adresse électronique: http://lecturepublique.minculture.gov.ma, ajoute la même source.