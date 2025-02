Une journée d’étude pour renforcer l’appui aux coopératives issues de collectivités ethniques

Une journée d’étude consacrée aux mécanismes d’appui aux coopératives issues des collectivités ethniques (Soulaliyates) et aux stratégies de commercialisation de leur production s’est tenue, mardi à Tanger, sous le thème "Rôle des coopératives dans la construction d'un monde meilleur : renforcer le développement inclusif par le travail coopératif".



Organisée par la Direction des affaires rurales relevant du ministère de l’Intérieur, en partenariat avec la wilaya de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, la préfecture de Tanger-Assilah et l’Office de développement de la coopération, cette initiative vise à renforcer les capacités des coopératives féminines récemment créées ainsi que des membres des collectivités ethniques porteurs d’idées de projets générateurs de revenus et souhaitant s'engager dans le travail coopératif dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.



Cette journée d’étude s’inscrit dans le cadre d’une caravane de formation et de sensibilisation, qui se poursuivra avec deux jours de formation encadrés par des experts sur des thématiques variées, notamment la charte des coopératives, les opportunités d’investissement, le marketing, la gestion financière et l’innovation dans la gestion de projets.



Dans une déclaration à la MAP, la cheffe de division de l’appui au développement rural à la Direction des affaires rurales, Nadia Qbadou, a souligné que cette caravane de sensibilisation et de formation destinée aux collectivités ethniques vise à encourager ces communautés à s’engager dans l’économie sociale et solidaire, un secteur clé pour le développement économique national et l’inclusion sociale.



Elle a ajouté que cette initiative permet non seulement de renforcer les compétences des membres des coopératives à travers des sessions de formation, mais aussi d’encourager d’autres personnes des collectivités ethniques à s’y engager, à travers des présentations sur les mécanismes de financement, ainsi que la présentation de modèles de réussite parmi les coopératives.



De son côté, le délégué régional de l’Office de développement de la coopération à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Jamal Nouas, a indiqué que cette journée d’étude vise à faire connaître aux participants les services et dispositifs d’accompagnement disponibles pour les coopératives issues des collectivités ethniques, en vue de les aider à structurer leurs projets et à en assurer la réussite.



Dans le cadre de la caravane, a-t-il poursuivi, les porteurs de projets et coopératives pourront bénéficier d’ateliers pratiques sur la gestion de projet, les mécanismes de financement et les stratégies de développement et de commercialisation des produits, dans le but de renforcer leurs compétences en matière de gestion de projets.



Tenue dans le cadre de la célébration de l’Année internationale des coopératives, cette caravane vise à renforcer la coopération entre les acteurs locaux et régionaux afin d’améliorer les capacités organisationnelles et administratives des membres des coopératives ethniques.