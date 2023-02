Une initiative de Paris met l’accent sur la pleine et entière participation politique et institutionnelle des Marocains du monde

A l'initiative de plusieurs cadres associatifs résidant dans différents pays européens, une rencontre s'est tenue samedi 4 février à Paris pour aborder le thème : «La vraie citoyenneté des Marocains du monde passe par la participation politique».



Des militants du collectif de la société civile démocratique des Marocains d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, de Belgique, de France et des Pays-Bas ont pris part à cette rencontre, en présence de membres et sympathisants de l'USFP, du PJD, du PAM, du RNI et du PPS.



Lors de cette rencontre dont les travaux ont été présidés par Abdelmoula El Basraoui, Salah Eddine El Manouzi a pris la parole pour présenter, en compagnie d’Ahmed Mahou, la plateforme de l’initiative.



La réunion a été marquée par la qualité des interventions et le grand nombre de participants de différentes générations qui ont enrichi le débat via leurs opinions, observations et propositions sur les différents points de l'initiative.



La plupart des intervenants ont mis l’accent sur l'importance de la pleine et entière participation politique et institutionnelle des MRE en créant des circonscriptions dans les pays de résidence et en procédant à une révision constitutionnelle afin d’assurer leur représentation dans la deuxième Chambre.



En ce sens, les participants ont considéré ce pas comme une condition sine qua non à l'exercice de leurs droits et leur citoyenneté et à la participation à l'élaboration de politiques efficaces et au suivi de toutes les étapes de leur mise en œuvre.



Ils ont également réclamé leur représentation en fonction d’une procédure démocratique, participative, impartiale et transparente dans les différents conseils de gouvernance, et leur implication dans la recherche de solutions à leurs problèmes dans les pays de résidence.



Les participants ont rappelé la teneur du discours Royal du 20 août 2022, et constaté avec regret et étonnement la lenteur de la mise en œuvre de sa teneur, en appelant à plus de mobilisation et de sensibilisation afin que les jeunes puissent s'impliquer davantage dans cette initiative, à la nécessité de rassembler et de dépasser les divisions et l'égoïsme et d'ouvrir des canaux de communication et de discussion avec les acteurs des droits de l'Homme et les associations de la société civile au Maroc pour les sensibiliser à l’importance de la participation politique des MRE.



Il y a lieu de rappeler que l’article 17 de la Constitution dispose : «Les Marocains résidant à l’étranger jouissent des droits de pleine citoyenneté, y compris le droit d’être électeurs et éligibles. Ils peuvent se porter candidats aux élections au niveau des listes et des circonscriptions électorales locales, régionales et nationales. La loi fixe les critères spécifiques d’éligibilité et d’incompatibilité. Elle détermine de même les conditions et les modalités de l’exercice effectif du droit de vote et de candidature à partir des pays de résidence ».