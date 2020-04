Une initiative artistique au profit du Fonds spécial coronavirus

La galerie itinérante "Fl'âme Art Gallery" s’est alliée à d'autres créateurs pour organiser une vente en ligne d’œuvres d'art, dont les recettes seront reversées au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus. Lancée sous le thème "Solid'Art", l’opération met à contribution une quinzaine d’artistes sollicités par la galerie, dont ceux participant à son exposition collective "Sédiments de voyage", en cours au niveau de l'aéroport de Marrakech en partenariat avec l'ONDA. Vingt œuvres, dont certaines appartenant à "Fl'âme Art Gallery" et d'autres fournis gracieusement par leurs auteurs, seront partagées avec le grand public via le portail internet de la galerie "https://flame-gallery.com/solidart/", où les amateurs des arts plastiques peuvent télécharger le catalogue de l'exposition. "Ces œuvres seront offertes aux personnes qui effectueront une donation directe au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus", explique la galerie, dans un communiqué parvenu à la MAP. La même source précise que "la donation minimale associée à chaque œuvre représente 60% de sa valeur marchande, mais les donateurs pourront contribuer davantage au Fonds de solidarité s'ils le souhaitent".

Les œuvres peuvent être réservées à partir du portail selon un mode opératoire défini et qui garantit le virement du fruit de la vente au compte Covid19 ouvert auprès de Bank Al Maghrib, poursuit-on, notant que les œuvres seront acheminés aux donateurs "dès que le virement au Fonds Covid19 est acté".

Cette action citoyenne constitue "une humble participation au formidable mouvement d'empathie et de solidarité dont ont fait preuve les Marocains", a souligné Mohamed Sebti, co-fondateur et co-directeur artistique de la galerie, cité dans le communiqué. "Au-delà de cette modeste contribution, nous espérons que cette action contribuerait à encourager et à renforcer davantage ce noble élan de mobilisation et d'entraide qui consolide notre foi dans notre pays et dans son avenir", a-t-il espéré.

"Fl'âme Art Gallery" est une galerie itinérante d'art moderne et contemporain qui accompagne des artistes confirmés qui adhèrent à ses valeurs et qui s'engage à promouvoir une génération de jeunes artistes émergents et à haut potentiel. Axés sur le développement durable, la responsabilité sociale et environnementale, les thèmes des expositions organisées par la galerie, tant au Maroc qu'à l'étranger, permettent de refléter fidèlement l'engagement et l'action spécifique de ses partenaires.

Persuadée que l’art doit être appréhendé dans un environnement vivant et ouvert à tout public, la galerie a fait le choix de l’itinérance. Pour ce faire, c’est elle qui se déplace, et non le public, pour aller à la rencontre des amateurs d’art là où ils sont, en ces lieux qui leur sont familiers et qu’ils fréquentent couramment, voire quotidiennement : espaces professionnels ou publics, sièges d’entreprises, fondations, sites historiques ou modernes, prestigieux ou insolites, galeries d’art traditionnelles ou résidences privées…