Une femme lance un SOS pour la protection des habitants

Une femme sahraouie de l'intérieur des camps de Tindouf a lancé un appel de détresse demandant la protection contre la recrudescence des vols dans les camps de la honte.



Selon un message audio diffusé par Forsatin, ladite femme a dénoncé les attaques répétées contre les tentes sahraouies et le vol de l'aide alimentaire destinée aux populations laissées dans la précarité et abandonnées à leur sort. Les bandes armées visent en particulier les minorités qui sont exposées au danger que représentent les affrontements et les combats que se livrent ces gangs, au grand jour et avec la bénédiction de la direction des miliciens du polisario.



La même source a ajouté que la femme en détresse a appelé le monde entier à agir rapidement et à intervenir pour porter secours aux habitants des camps, afin de sauver ce qui peut encore l'être. Elle a souligné que ces populations sont disposées à accepter, sans condition, toute solution qui leur épargnerait les agissements de la direction du Polisario. Ces populations, ajoute-t-elle, n’aspirent qu’à vivre dans la sécurité et la quiétude, loin des camps où elles souffrent d'un grave chaos sécuritaire, de l’absence de tout moyen nécessaire pour mener une vie décente comme les médicaments et les denrées alimentaires et où elles ne sont plus à l'abri du pillage et du vol.



A noter que les populations des camps de Tindouf vivent depuis longtemps dans un climat d’insécurité caractérisé par les attaques et les vols à répétition, imposé par des bandes armées qui sèment la terreur de jour comme de nuit, détournant l'aide humanitaire et kidnappant des citoyens tout en demandant des rançons à leurs familles.



Ces bandes sont protégées par de hauts responsables du polisario pour lesquels elles travaillent.



Faisant écho aux appels de cette femme, les habitants des camps de Tindouf ont dénoncé les détournements par les dirigeants du polisario des aides humanitaires qui leur sont destinées, notamment les médicaments commercialisés dans d’autres marchés, à commencer par ceux de l’Algérie, sachant que les dirigeants du mouvement séparatiste se font soigner dans les meilleurs hôpitaux d’Europe et d’Amérique.



