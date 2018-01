Une femme enceinte et son bébé, sauvés de justesse à Imilchil

Une femme enceinte habitant au douar Agdal relevant du cercle d’Imilchil (province de Midelt) a accouché, dimanche, dans des "conditions délicates avec souffrance fœtale, rupture des membranes et liquide amniotique teinté'', grâce à l’intervention urgente d’une équipe médicale multidisciplinaire spécialisée. L’accouchement a eu lieu à domicile dans des conditions climatiques "très difficiles", a indiqué le délégué provincial de la santé par intérim, Sahli Abdelkader, soulignant que le staff médical a assuré la réanimation du nouveau-né sur place avec "une bonne évolution du bébé et de la maman", ce qui a abouti à l’amélioration de la santé de la petite fille.

L’équipe mobilisée comprend notamment un médecin généraliste, un pédiatre, une sage-femme, en plus des autorités locales. Elle s’est déplacée au douar Agdal, situé à 40 km environ d’Imilchil, sur instruction du gouverneur de la province de Midelt, Atmane Souali, qui est également président de la commission provinciale de veille sanitaire.

Afin d’assurer la continuité des soins, le staff médical a décidé d’évacuer la maman et le bébé vers l’hôpital civil mobile installé à Imilchil pour une bonne prise en charge.

Selon la même source, l’intervention qui s’est déroulée "dans de bonnes conditions" a été supervisée et encadrée par le gouverneur de la province, ce qui a abouti à sa réussite, notant que des engins de déneigement ont été mobilisés pour accéder au douar Agdal où de fortes chutes de neige ont été enregistrées depuis la veille. L’opération s’inscrit dans le cadre de l'opération "Riâya" pour lutter contre la vague de froid que connait particulièrement la région de Midelt, poursuit-on.

Elle intervient aussi dans le cadre de l’assistance des femmes enceintes, conformément aux Hautes instructions Royales, pour porter assistance et secours aux personnes souffrant des aléas de la vague de froid et des conditions climatiques rigoureuses.