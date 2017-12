Une exposition itinérante de l’artiste franco-marocaine Nissrine Seffar fait escale à Séville

L’exposition picturale et photographique itinérante de l’artiste franco-marocaine Nissrine Seffar, commémorant les 80 ans du bombardement de Guernica (1937-Nord de l’Espagne) et du célèbre tableau de Pablo Picasso inspiré de cette tragédie, fera escale à la Fondation des trois cultures de la Méditerranée à Séville du 13 décembre au 30 janvier 2018. Cette exposition, intitulée "Guernica, empreinte", avait été inaugurée le 20 avril dernier à la galerie de l’Institut français de Madrid, avant d’atterrir notamment au Centre culturel Aiete de Saint Sébastien (Nord), du 8 septembre au 5 novembre. Selon un communiqué de la Fondation des trois cultures de la Méditerranée, cette exposition compte une série de peintures, dessins et objets, dont les formes, couleurs et ombres vives sont inspirées du célèbre tableau de Pablo Picasso dédié au bombardement de Guernica. Le travail de l'artiste Nissrine Seffar, qu'il soit en peinture, dessins, sculptures ou images, est d'une grande cohérence dans laquelle ces éléments peuvent surgir dans une intrication formelle autant que symbolique comme la nature.

Sous les peintures de Nissrine Seffar, l'empreinte devient trame et les trames se superposent ou bien se côtoient, se conjuguent pour établir comme une sorte de fondation à l'architecture des couleurs qui surviennent et ces fondations contiennent en elles-mêmes la mémoire de lieux. Il y a 80 ans, le grand Pablo Picasso exécutait, en mai 1937 à Paris, l'immense toile pour témoigner de l'horreur de ce premier bombardement sur des civils à Guernica. L'Espagne commémore, cette année, le drame et l'œuvre.

Nissrine Seffar était à Guernica l'année dernière pour prélever les traces de son sol, l'empreinte de ses pavés près du chêne vénéré guidée par le désir ardent de dialoguer avec le chef-d'œuvre du maître. Elle n'est pas seulement une artiste peintre baroudeuse. Elle cherche et révèle aussi chacune des choses dont la forte signifiance impose une présence au débat intérieur, houleux, passionné et profondément sensible.