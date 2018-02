Une équipe colombienne au Maroc pour tourner la série télévisée “María Magdalena”

Une équipe de tournage colombienne, constituée de 39 personnes, a voyagé, samedi, au Maroc afin de procéder au tournage de la série télévisée intitulée "María Magdalena". "María Magdalena", constituée d'une soixantaine d’épisodes, sera tournée pendant un mois à Marrakech, Ouarzazate et Erfoud. L'équipe de tournage de la société colombienne de production "Teleset S.A.S" compte parmi ses membres de grandes célébrités du cinéma colombien, telles que María Fernanda Yepes, Manolo Cardona et Andrés Parra.

"Teleset S.A.S", l’un des producteurs indépendants les plus éminents en Colombie, produit une grande variété de programmation en espagnol qui cible l’ensemble du public latino-américain ainsi que le public hispanophone aux Etats-Unis.

Outre le Maroc, la série, dont le tournage est assuré par Sony Pictures Television Latin America et Dopamine (Mexique), sera également filmée dans quelques villes de Colombie telles que La Guajira (nord-est), Chia (centre) et Bogotá. Cette série sur la figure biblique de María Magdalena, recrée la vie d’une femme passionnée et indépendante, très différente du reste des femmes de son temps, qui a grandi dans une société complexe, dominée par les hommes.

Après un chemin plein de revers, María Magdalena rencontre Jésus, qui restaure sa foi en Dieu et devient ainsi l’une de ses disciples les plus importantes.