Une équipe brésilienne tourne une telenovela à Ouarzazate

Une équipe de tournage brésilienne, constituée de 71 professionnels, a entamé la semaine dernière au Maroc le tournage de la telenovela intitulée “Jésus”, qui sera diffusée prochainement par la chaîne de télévision “Record”. Les premières images du récit biblique sont en cours de tournage à Ouarzazate et plus précisément dans les locaux d’Atlas Studios, l’un des principaux studios de cinéma au monde, où de grandes productions cinématographiques ont été filmées comme “Lawrence d’Arabie”, “Le Diamant du Nil”, “Gladiator”, “Kingdom of Heaven”, ainsi que la célèbre série télévisée “Game of Thrones”, apprend-on auprès de la chaîne “Record”.

Ces 71 professionnels brésiliens de la société de production “Casablanca” se sont rendus, le 26 juin au Maroc pour commencer le tournage, épaulés par des professionnels marocains, qui représentent 70% de l’effectif. Par ailleurs, près de 150 figurants ont été recrutés pour les besoins du feuilleton dont le rôle principal a été attribué à l’acteur brésilien Dudu Azevedo.

L’acteur, qui a été annoncé en avril dernier en tant que protagoniste principal de cette série télévisée, avait exprimé son enthousiasme pour ce rôle. “Je suis face au plus grand des défis professionnels qui m’aient été confiés jusqu’à présent, et ce défi est un rêve”, avait-il déclaré à la presse brésilienne. En plus de Dudu Azevedo, le casting comprend une pléiade d’acteurs tels que Paulo César Pereio, Paulo Figueiredo, Theo Becker, Cridemar Aquino, Luiz Eduardo Toledo et Eucir de Souza.

Initialement, la telenovela devait être tournée à Matera, en Italie, mais la production a fini par changer d’idée et a choisi de tourner dans les studios de Ouarzazate, une cité connue comme la “Hollywood du désert”.

L’équipe de tournage restera au Maroc jusqu’au 6 juillet. La série télévisée, écrite par Paula Richard et réalisée par Edgard Miranda, devrait débuter en juillet sur la chaîne de TV “Record”, qui n’a pas encore confirmé la date exacte de sa diffusion.