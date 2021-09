Une école de cinéma ouvre à Mossoul

"La langue maudite" est l'intitulé du premier livre de Madi Belem, qui vient de paraître aux éditions Le Fennec à l'occasion de la rentrée littéraire de septembre 2021.

Selon un communiqué de la maison d'édition, ce roman de 192 pages "s'ouvre sur un cri de désespoir" porté par l'auteur sur la réalité du monde littéraire. "Au départ, je ne suis pas écrivain. C’est mon père qui l’est. Lui, il écrit dans un pays où on ne lit pas.



Au Maroc, on ne lit pas ! Ou plutôt on ne lit plus. Je me souviens de l’entendre dire, un jour, à ce propos, quand j’étais encore enfant : A présent qu’ils ont bien abruti la masse, on se retrouve à la ramasse, nous les écrivains…", écrit Belem en quatrième couverture de son ouvrage. Né à Rabat en 1990, Madi Belem est le fils du professeur de linguistique arabe, romancier et éditeur, Driss Belemlih. C’est ce dernier qui lui a donné le goût de l’art, du cinéma et de l’écriture.



Après avoir suivi les cours Florent, Belem tourne dans un premier film, Le Convoi, de Frédéric Schoendoerffer et dans la série Baron noir, sur Canal +. En 2018, il obtient le premier prix d’interprétation masculine au Festival du cinéma d’Agadir. Il a également été finaliste pour le Prix de la littérature arabe 2020