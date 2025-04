Une diplomatie Royale générant d’importants acquis stratégiques, un gouvernement embourbé dans ses contradictions et une opposition appelée plus que jamais à remplir sa mission de suivi et de contrôle

Un vibrant hommage à la prodigieuse diplomatie marocaine qui progresse vers le solutionnement définitif de la question du Sahara marocain

Le parti des forces populaires ne cesse de se déployer activement

pour atteindre l’objectif ultime du développement socioéconomique effectif



Invité à l’émission « Noqta ila satr » (Point à la ligne) de la première chaîne de télévision, le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar a abordé plusieurs questions et problématiques économiques, sociales, politiques et diplomatiques d’actualité, notamment les développements du dossier de la Cause nationale, le Sahara marocain, la crise au Moyen-Orient et la question palestinienne, les relations maroco-américaines et l’évaluation de la gestion gouvernementale des affaires publiques.Là-dessus, le dirigeant du parti des forces populaires a longuement évoqué la réactivité des partis de l’opposition vis-à-vis des questions au centre du débat public de même que leur positionnement au milieu du paysage politique et partisan face, particulièrement, aux perspectives des prochaines échéances électorales.Driss Lachguar n’a pas manqué de souligner, de prime abord, que le Maroc a réalisé de grandes avancées diplomatiques sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, tout en mettant en avant que le parti des forces populaires ne cesse de se déployer activement pour atteindre l’objectif ultime du développement socioéconomique effectif en assumant pleinement ses missions constitutionnelles loin de toute sorte de surenchère politicienne en critiquant dans un esprit constructif et objectif l’action de l’Exécutif appelant, à cet égard, à entreprendre une notion de censure en tant qu’outil pragmatique de restauration de la situation actuelle et de motivation d’un débat responsable général autour de l’état de la conjoncture socio-économique actuelle, par ailleurs manifestement critique.Par ailleurs, rendant un hommage vibrant à la prodigieuse diplomatie marocaine qui progresse vers le solutionnement définitif de la question du Sahara marocain, le Premier secrétaire de l’USFP a noté que les rapports stratégiques entretenus régulièrement entre le Maroc et les Etats-Unis d’Amérique évoluent activement vers cet ultime objectif.Dans cette veine, Driss Lachguar a évoqué la rencontre entre le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita et le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio, indiquant que la visite du responsable marocain à Washington intervient dans un contexte mondial complexe et critique marqué particulièrement par le recouvrement des Etats-Unis d’Amérique de leur position en tant que puissance mondiale agissante et influente à plusieurs égards, induisant, depuis particulièrement l’avènement de l’ère Trump, la maîtrise de l’initiative quant aux décisions relatives aux relations internationales. Cette reprise s’est d’ailleurs manifestée, a développé le dirigeant ittihadi, via un certain nombre d’initiatives, foncièrement audacieuses, et de nouvelles approches adaptées et réadaptées aux grandes questions internationales d’actualité telles que le conflit russo-ukrainien et les développements accélérés de la situation au Moyen-Orient.Cette dernière a particulièrement fait l’objet de propos acerbes et critiques dénonçant la situation désastreuse qu’endure le peuple palestinien nécessitant une action urgente de la part des USA en tant que première puissance mondiale à même de trouver une issue juste et équitable à ce conflit ravageur traduite par un cessez-le feu immédiat et définitif.Le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires a rappelé, à ce propos, que le Maroc, du fait de la consistance des rapports historiques qui le lient aux USA, étant par ailleurs le premier pays ayant reconnu l’indépendance américaine, est bien en mesure d’assurer un rôle important en la matière tout en mettant en avant que l’état des rapports maroco-americains fait désormais l’objet d’une unanimité positive de l’ensemble des composantes des deux partis républicain et démocratique, telle qu’attestée dans la dernière pétition signée par les membres des deux formations politiques commémorant l’excellence historique des relations bilatérales.D’autre part, concernant la fameuse question des taxes douanières décidées par les USA dans leurs échanges avec leurs partenaires économiques à travers les quatre coins de la planète, en particulier l’Europe et la Chine, Driss Lachguar a estimé qu’il est très probable que cela puisse faire partie des questions débattues lors des échanges entre Nasser Bourita et Marco Rubio, indiquant, à cet égard, que le Maroc pourrait être le moins affecté par les mesures américains préconçues en vertu de « l’excellence des rapports stratégiques qui le lient aux USA et qui sont entretenus dans un grand esprit de sagesse et d’efficience sous la sage direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ».Quant à la situation régionale, le premier responsable ittihadi a abordé la situation conflictuelle du Sahel soulignant que le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères » semble dire : «prenez-moi» faisant allusion aux accusations de soutien du terrorisme et du déploiement des avions dans la région, précisant que dans le cadre de la politique des affaires étrangères menée par Sa Majesté le Roi, le Souverain a toujours alerté quant aux menaces et périls des armes et des trafics de stupéfiants, tout en déployant de gros efforts pour y faire face avec fermeté et détermination…Par ailleurs, reprenant les derniers développements du dossier du Sahara marocain, le Premier secrétaire de l’USFP a rappelé que le Maroc attend avec grand intérêt la tenue de la prochaine réunion du Conseil de sécurité des Nations unies au cours de laquelle l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara marocain présentera les conclusions « officielles » de sa mission…A ce propos, Driss Lachguar a mis en avant que le déploiement judicieux et prodigieux de la diplomatie marocaine sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI a conféré au Maroc le mérite d’une diplomatie performante et distincte, évoquant à cet égard les deux discours du Souverain à l’occasion de la commémoration de l’anniversaire de la Marche Verte et de l’ouverture du parlement, discours ayant implémenté l’approche « de la transition de la gestion au changement » (…) déclarant que la méthodologie adoptée commence à se matérialiser sur le terrain et que l’année 2025 qui coïncide avec le cinquantième anniversaire de la Marche Verte se doit d’être l’année de la résolution définitive de ce différend et que le Maroc a réalisé d’importants acquis sur le plan international et au niveau militaire quant à la défense de son intégrité territoriale.Le premier responsable du parti des forces populaires a enchaîné en notant que le Maroc a transcendé l’étape de la vision biennale des relations et commence à se déployer dès lors dans le cadre d’une réelle dynamique appelant, à cet effet, à la représentativité de l’ensemble des enfants du Sahara d’une manière équitable dans le processus des tables rondes proposé par les Nations unies, notamment en vertu des changements intervenus dans l’état de la situation intérieure du polisario, étant établi que les responsables de ce groupuscule demeurent attachés à leurs privilèges (…)D’autre part, s’agissant de l’exercice du gouvernement de Aziz Akhannouch, le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires a exprimé des critiques acerbes concernant l’ensemble des modalités matérielles et financières de la gestion des affaires publiques en plein milieu de la crise économique et sociale qui est devenue bien manifeste.Evoquant les contradictions des données statistiques au sein même des composantes de la majorité gouvernementale concernant le soutien à l’importation des ovins et bovins, Driss Lachguar a mis en avant qu’il ne s’agit point de chiffres et de statistiques mais que l’importance requise aurait dû être accordée à la nature des options politiques adoptées et de la coordination interne de l’Exécutif tout en invitant instamment les composantes de l’opposition à réfléchir sérieusement à l’option de présenter une motion de censure…Le Premier secrétaire de l’USFP, tout en déplorant l’absence de toute cohésion entre les différentes composantes de l’Exécutif et la gravité des contradictions et des interférences constatées entre leurs exercices respectifs, a martelé que le problème ne réside pas uniquement dans la contradiction des données numériques et statistiques mais surtout dans les choix et options adoptés initialement par la majorité gouvernementale.« Nous estimons que l’option adoptée de soutenir financièrement l’éleveur espagnol ainsi que ceux d’autres parties du monde aurait dû plutôt être réservée au modeste éleveur marocain et éviter ainsi l’occasionnement du chômage de près de 200 mille personnes annuellement », a-t-il clamé en évoquant l’expérience du gouvernement de feu Abderrahmane El Youssoufi en rappelant que «nous nous efforcions de rattacher les personnes pâtissant de la sécheresse à leur terre par le biais de projets stratégiques… »D’autre part, Driss Lachguar, répondant à une interrogation au sujet du retard de l’adhésion de l’USFP à l’initiative des composantes de l’opposition tendant à créer une commission de la vérité autour de ladite problématique, a estimé que cette suggestion pourrait difficilement opérer un écho quelconque sur le terrain (…).En revanche, le Premier secrétaire de l’USFP a réitéré son appel à l’ouverture d’un débat large et profond concernant toutes les problématiques au sein même de l’institution parlementaire par le biais du procédé de la motion de censure, d’autant que la Constitution dispose qu’il suffit du cinquième des élus parlementaires pour pouvoir prétendre à ce procédé (…)« Ainsi du fait que l’opposition dispose de plus du cinquième, elle est apte à enclencher un réel débat. C’est pourquoi, face à votre suggestion (s’adressant aux composantes de l’opposition) à laquelle nous avons tout de même adhéré (même tardivement), il faudrait demander aux présidents de nos groupes parlementaires de se réunir, encore une fois pour formuler une motion de censure et c’est ce qui posera la problématique de la clairvoyance politique et économique », a développé le Premier secrétaire de l’USFP en soulignant que l’objectif ultime est d’enclencher un débat général sur les modalités de la gestion des affaires publiques…D’autre part, Driss Lachguar, tout en prenant en considération le fait que le pays ait enclenché de grands chantiers industriels et de vastes et ambitieuses stratégies, le chômage ne cesse de s’amplifier atteignant des niveaux inquiétants, a mis l’accent sur le fait que le véritable enjeu sera désormais de remporter la bataille du développement et de l’épanouissement.Ainsi le responsable partisan a manifesté sa grande inquiétude au sujet de la probabilité incertaine d’émission opportune de nombre de projets de lois en cours de conception par le gouvernement considérant que les initiatives les plus cruciales risquent, à ce rythme de ne jamais voir le jour en dépit de la clarté pertinente des orientations Royales.A ce propos, il n’a pas manqué de mettre l’accent sur l’adhésion responsable et prometteuse de l’opposition à l’accomplissement optimal de tous ces chantiers. « A ce propos, abordant le rôle assumé du parti des forces populaires à l’intérieur de l’Institution législative, il a mis l’accent sur la détermination de l’opposition ittihadie, en particulier à travers sa présidence des deux commissions de la justice et de l’exercice législatif en se félicitant : « Nous y avons amplement contribué car notre pays a un besoin pressant de la mise en œuvre de ces lois (…) » « faisant allusion particulièrement au projet de loi organique de la grève, relevant que bien que le parti des forces populaires ait émis un vote négatif en la matière du fait de son rejet de quelques-unes de ses dispositions, il n’a pas obstrué sa ratification, étant conscient de sa grande pertinence, en appelant, par ailleurs, le gouvernement à activer l’émission du reliquat des textes législatifs avant l’achèvement de son mandat.Concernant les affaires intérieures du parti de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar a réitéré l’ouverture de toutes ses instances sur tous les acteurs ittihadis qui avaient exprimé par le passé leurs opinions quelque peu convergentes en affirmant « Ils sont les bienvenus à l’intérieur de leur parti et nous demeurons déterminés à les inviter à contribuer à l’ensemble de nos actions en reconnaissance, bien évidement, de leurs rôles et leurs positions ». Toutefois, le Premier secrétaire a exprimé son refus de la reprise des vieilles polémiques en ajoutant que « la crainte, c’est d’opérer un recul, toutes les instances du parti se déployant tous azimuts sur le plan national et assumant pleinement leurs missions en dépit de toutes les difficultés… ».Quant à la polémique provoquée autour de l’éventuel avènement du futur gouvernement dit « gouvernement du Mondial », le Premier secrétaire de l’USFP a appelé tous les acteurs partisans à s’en remettre au verdict des urnes à l’issue du scrutin de l’an 2026, tout en s’évertuant de l’omniprésence du parti des forces populaires à travers l’ensemble du territoire marocain par le biais de ses locaux et ses organisations parallèles, en particulier la jeunesse et les femmes ittihadies.Par ailleurs, en ce qui concerne le mode de scrutin, Driss Lachguar s’est interrogé quant à la capacité optimale du pays à assumer l’organisation d’une multitude d’opérations électorales en suggérant l’organisation des élections communales, régionales et législatives au cours d’une même journée à l’instar d’une expérience précédente de manière à atténuer toute forme de fraude électorale…D’autre part, s’agissant de la coordination politique partisane, le Premier secrétaire de l’USFP a réitéré son attachement à la conception de la formation d’un front national de la gauche (…)Et de conclure concernant les prochaines échéances électorales qu’il préfère s’abstenir d’en parler car « les réels résultats seront tranchés par les urnes », soulignant que l’action opportune doit se focaliser sur l’activation de l’action gouvernementale dans les domaines de la santé, de l’enseignement et de l’emploi, en mettant en avant que « le temps politique continue de profiter à la réalisation, non pas aux tapages électoraux ».