Une délégation parlementaire visite des unités des FAR en zone sud

La délégation parlementaire en tournée auprès des unités des Forces Armées Royales en zone sud du Royaume a visité mercredi une unité des FAR en poste dans la province de Smara.

Cette délégation de 35 députés et conseillers a ainsi visité le Point d'appui relevant du sous-secteur militaire de Smara, dans la région de Frerinate située à quelque 47 km de la ville.

A cette occasion, des officiers supérieurs des FAR ont présenté aux membres de la délégation, en présence du ministre délégué chargé de l'Administration de la défense nationale, Abdellatif Loudiyi, des explications sur la mission du Point d'appui, ainsi que les moyens et équipements dont il dispose pour la défense de l'intégrité territoriale du Royaume.

Après avoir visité les bataillons de soutien tactique de la Brigade d'infanterie, les parlementaires ont pris connaissance des conditions de vie des éléments des FAR, engagés corps et âme au service de la patrie.

La délégation s’était rendue auparavant à Agadir où elle a visité le Commandement de la zone sud des Forces Armées Royales.

Sur place, elle a été reçue par le général de corps d'armée, commandant de la zone sud, qui a exposé les efforts déployés par les éléments des Forces Armées royales en matière de préservation de la sécurité et de la stabilité dans la région.

La délégation parlementaire a en outre suivi un exposé sur les missions des unités des FAR dans la zone sud, particulièrement dans les domaines de la formation, de l'entretien, du transport des unités, de l'intendance et du déminage.

Le président de la commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des MRE, Youssef Gharbi, a souligné la portée significative de cette visite dans la région du sud du Royaume en termes d’appui et d’assistance en direction des militaires qui y sont déployés.

Dans une déclaration à la presse en marge de la visite, il a indiqué que la délégation s’est informée sur les équipements dont dispose le premier centre médico-chirurgical des FAR à Agadir, tout en se félicitant de l’exposé présenté sur les activités des Forces Armées Royales dans la zone sud.

Le président de la commission des Affaires étrangères, des frontières, de la défense nationale et des zones occupées à la Chambre des conseillers, Mohamed Rezma, a de son côté salué la visite effectuée au premier centre médico-chirurgical, doté d’équipements de pointe, affirmant que cette visite offre l’opportunité d’être au fait des conditions des soldats marocains.