Une délégation marocaine à la 43ème session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe

Une délégation marocaine a participé du 25 au 27 octobre à Strasbourg, aux travaux de la 43ème session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe.



La délégation représentant le Maroc, qui bénéficie du statut de «Partenaire pour la démocratie locale auprès du Congrès», a été conduite par Abdelaziz Darouich, président de l’Association marocaine des présidents des conseils préfectoraux et provinciaux (AMPCPP), et président du Conseil préfectoral de Rabat. Elle comprenait également Fatna El Khiel, présidente du conseil communal d'Arbaoua, Bahia Youssoufi, présidente de la commune de Benguerir et un représentant de Direction générale des collectivités territoriales (ministère de l'Intérieur).



Un communiqué conjoint de l’AMPCPP, de l’Association des régions du Maroc et de l’Association marocaine des Présidents des conseils municipaux indique que la participation de la délégation marocaine à cette session «a été hautement saluée par tous les participants qui ont apprécié l’intervention importante» prononcée au nom de cette délégation, et qui a porté sur «le bilan et les perspectives de la coopération entre le du Maroc et le Conseil de l’Europe».



En marge de cette session, la délégation marocaine a été reçue respectivement par le président du Congrès, Leendert Verbeek, le directeur du Congrès, Rafael Benitez, ainsi que par le nouveau Secrétaire général, Matthew Morey.



Au cours de ces réunions, les membres de la délégation marocaine ont exprimé leur souhait de voir le Conseil de l’Europe, dans le cadre de ses attributions, soutenir les collectivités territoriales marocaines à travers l’échange des expériences et le soutien aux progrès qu’elle a réalisés dans le domaine de la décentralisation et de la régionalisation avancée, outre l’appui à l’initiative inédite et novatrice en matière de renforcement de la coopération décentralisée sud-sud, initiée par la Direction générale des collectivités territoriales, notamment «le Fonds africain d’appui à la coopération décentralisée internationale des collectivités territoriales».



La même source précise que la délégation marocaine a tenu également une série de réunions de travail avec des responsables au Conseil de l’Europe, dont le vice-président du Congrès, Xavier Cadoret, et du chargé des relations extérieures au Conseil, Dmitri Marchenkov, au cours desquelles l’accent a été mis sur les relations de partenariat et de coopération entre les collectivités territoriales marocaines et le Conseil depuis plusieurs années, ainsi que sur les perspectives de leur renforcement à travers la participation de la délégation marocaine aux travaux de la 44e session du Conseil, prévue en mars 2023, et qui sera marquée par la tenue d’un Side-Event, d’un atelier sur l’expérience marocaine dans le domaine de la démocratie participative et de la citoyenneté, ainsi que d’un séminaire au Maroc sur le thème de l’environnement au cours de la deuxième semaine du mois de mai 2023.



La délégation marocaine a invité le président du Conseil des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, à effectuer une visite de travail au Royaume.