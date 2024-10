Une délégation du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme en visite à Fès-Meknès

Une délégation du Fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme a effectué, récemment, une visite, à Fès-Meknès, pour s'informer notamment de la mise en œuvre du plan d’action régional de lutte contre les infections sexuellement transmissibles (IST).



A cette occasion, la directrice régionale de la Santé et de la Protection Sociale à Fès-Meknès, Salima Saâsaâ a présidé une réunion avec la délégation du Fonds mondial qui a porté également sur le plan national stratégique pour la prévention et le contrôle de la tuberculose 2024-2030 visant à éliminer cette maladie à l’horizon 2030.



Cette réunion a été marquée par des exposés sur plusieurs thématiques, à savoir "Réponse et mise en œuvre du plan d'action intégré 2024 pour les programmes de lutte contre les IST, le Sida et les hépatites: opportunités et défis", "Bilan des activités programmées dans le cadre du programme de lutte contre la tuberculose pour l'année 2023 - premier semestre 2024" et le "Plan de communication intégré pour les IST, le sida et la tuberculose pour 2024-2025".



A cette occasion, des discussions approfondies ont été tenues entre les participants qui ont salué les efforts déployés par la direction régionale de la Santé et de la Protection sociale de Fès-Meknès et les différents partenaires pour la mise en œuvre rationnelle du plan régional intégré d'éradication des infections sexuellement transmissibles, du SIDA, des hépatites et de la tuberculose à l'horizon 2030.



Cette réunion a été suivie par des visites sur le terrain au Centre de diagnostic de la tuberculose et des maladies respiratoires à Meknès et au siège de l'Association africaine de lutte contre le Sida à Fès.