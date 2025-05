Une délégation du Cours Supérieur de Défense en mission d'étude à Madrid

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, une délégation constituée de cadres et stagiaires de la 25ème Promotion du Cours Supérieur de Défense du Collège Royal de l'Enseignement Militaire Supérieur (CREMS) a effectué, du 18 au 25 mai, une mission d'étude à Madrid, dans le cadre du curriculum de formation.



Cette mission, qui s'inscrit dans la dynamique de la coopération bilatérale en matière de défense et dans la volonté de renforcer les liens académiques, culturels et stratégiques entre les institutions partenaires, a été conduite par le Directeur du Collège Royal de l’Enseignement Militaire Supérieur (CREMS), le Colonel-Major Lahcen El Hajjami, accompagné du Professeur Mohamed Essaouri, Conseiller académique.



Au programme figuraient plusieurs visites de haut niveau, notamment au sein d'établissements stratégiques tels que le Centre Supérieur d'Études de la Défense Nationale (CESEDEN), institution de référence relevant du Ministère de la Défense espagnol, la Base militaire "Le Goloso", abritant la Brigade opérationnelle "Guadarrama" XII et l'entreprise espagnole Escribano Mechanical & Engineering, active dans le domaine de l'industrie de défense.



Cette mission d’étude a permis des échanges probants sur les défis communs de la sécurité régionale, l'évolution des doctrines opérationnelles, les innovations technologiques et les perspectives de coopération militaire.



Au-delà de l'aspect militaire, la délégation a également eu l'occasion de découvrir les grandes richesses culturelles de l'Espagne. Une visite guidée a été organisée ainsi au site historique de la ville de Toledo, lieu emblématique qui témoigne de la profondeur historique, de l'héritage civilisationnel et du brassage culturel de la nation espagnole.



Cette dimension culturelle a offert aux stagiaires une immersion précieuse dans la culture ibérique et a constitué un moment fort de la formation, combinant excellence académique, ouverture internationale et découverte culturelle, illustrant parfaitement le rôle des écoles de guerre dans la préparation des cadres militaires pour agir dans un environnement stratégique complexe et interculturel en constante mutation.



Par ailleurs, la délégation a eu une rencontre avec l'Ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, qui a salué à cette occasion l'importance de cette visite qui contribue au renforcement des relations militaires maroco-espagnoles et qui coïncide avec la commémoration du 69ème anniversaire de la création des FAR.



Mme Benyaich a insisté sur la volonté commune des deux Royaumes de développer une coopération exemplaire en matière de sécurité et de défense, favorisant le dialogue continu et effectif au sujet des défis sécuritaires communs.



Pour sa part, le Colonel-Major, Directeur du CREMS a affirmé que ce voyage d'étude constitue une composante essentielle dans le cursus de formation des officiers, notamment en matière d'approfondissement des acquis académiques et des identités stratégiques, avec une ouverture intellectuelle et comparative, en faveur de l'échange d'expériences et d'expertises dans le domaine de l'enseignement militaire supérieur.