Une délégation du Conseil économique et social du Niger souligne le rôle du Maroc dans le développement du continent africain

Une délégation du Conseil économique, social et culturel de la République du Niger a souligné, mardi à Rabat, le rôle du Royaume, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, dans la réalisation du développement du continent africain et le renforcement de la sécurité et de la stabilité dans la région.

Le chef de la délégation, El Hadj Akoli Daouel, a mis l'accent, lors de ses entretiens avec le vice-président de la Chambre des conseillers, Abdelkader Salama, sur le rôle du Maroc et ses efforts visant à mettre à la disposition des pays africains son expérience notamment dans le domaine religieux et du développement, a indiqué la Chambre dans un communiqué.

Après avoir salué la qualité des relations historiques entre le Maroc et le Niger, M. Daouel s'est félicité du retour du Maroc à l’Union africaine, appelant à exploiter ces relations distinguées au service de l'unité et la solidarité entre les pays africains, ainsi qu'en matière de défense de leur souveraineté et de promotion de la paix et de la sécurité dans le continent.

Dans ce cadre, la délégation nigérienne a réitéré la volonté de son pays de tirer profit de l'expérience marocaine et de s'informer de près du développement que connaît le Royaume dans les différents domaines, notamment le processus de réformes politiques et constitutionnelles, faisant ainsi du Maroc "un modèle réussi" au niveau régional.

Pour sa part, M. Salama a salué le niveau du partenariat stratégique entre le Royaume du Maroc et la République du Niger, fondé sur le respect mutuel et l'aspiration commune à diversifier et renforcer les relations de coopération au profit des pays et des peuples, soulignant l'importance stratégique accordée par le Royaume au renforcement des relations avec les pays africains, conformément à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI appelant à la promotion de la coopération Sud-Sud.

Il a, dans ce sens, relevé que les visites Royales dans plusieurs pays africains, dont au Niger, ont constitué un tournant décisif dans les relations bilatérales et une occasion pour concrétiser la volonté commune de bâtir un véritable partenariat, structuré et fructueux pour les deux parties.

De même, le vice-président de la Chambre des conseillers a souligné les efforts inlassables déployés par le Maroc pour réaliser les objectifs de l’Union africaine, notamment en matière de promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité au niveau du continent et au renforcement de la coopération internationale, appelant à davantage de coordination et à la conjugaison des efforts entre les institutions législatives des deux pays en vue de permettre aux parlementaires d'échanger les visions et les expériences et d’unifier les positions relatives aux questions régionales et internationales, ainsi que de développer les relations économiques, commerciales et culturelles bilatérales.