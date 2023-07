Une délégation diplomatique africaine en visite à Laâyoune

Une délégation de diplomates africains qui poursuivent leur formation à l'Académie marocaine des études diplomatiques (AMED), effectue une visite de trois jours à Laâyoune pour s'informer du niveau de développement que connaît cette ville.



Lors d’une rencontre avec le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, les membres de la délégation, lauréats du cycle international de formation en diplomatie (promotion 2023), ont pris connaissance des attributions et des compétences des organismes et institutions situés dans les régions marocaines en général et dans les provinces du Sud en particulier.



A cette occasion, M. Bekrate a donné à la délégation diplomatique un aperçu sur les différentes étapes ayant marqué l’Histoire le Royaume, de l'époque coloniale à l'heure actuelle, soulignant, dans ce contexte, les avancées enregistrées par le Maroc à tous les niveaux social, économique, politique, démocratique et des droits de l'Homme...



Cette rencontre a été également l'occasion de présenter les réalisations accomplies et les grands chantiers de développement mis en œuvre dans les provinces du Sud du Royaume dans le cadre du nouveau modèle de développement lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2015 à l'occasion de la commémoration du 40ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte.



A l'issue de cette rencontre, les membres de la délégation, composée de 12 diplomates issus de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, de la Guinée, de la République centrafricaine, des Comores, du Burkina Faso, du Congo, de la Guinée-Bissau, de Djibouti, de Madagascar et du Gabon, se sont dit impressionnés par le niveau de développement que connaît la ville de Laâyoune, soulignant que cette visite leur a permis de constater de visu le progrès qui a été accompli dans les divers domaines.



Ils ont salué aussi le riche programme de la session de formation dont ils ont bénéficié au sein de l'AMED et qui s'inscrit dans le cadre d’un partenariat entre le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et un certain nombre de ses homologues de pays africains, notant que cette session leur a permis d'approfondir leurs connaissances dans le domaine diplomatique et consulaire et leur compréhension de la coopération Sud-Sud et des multiples aspects de la culture marocaine.



Dans une déclaration à la MAP, le diplomate burkinabé Kafando Toussaint a indiqué que cette visite fait suite à la session de formation de sept mois qui a été organisée au profit des membres de la délégation à l’AMED, faisant savoir que la visite de Laâyoune leur a permis de s’informer du niveau de développement que connaissent les provinces du Sud du Maroc.



Pour sa part, la diplomate Daouda Ali Mansoura du Nigeria a salué la qualité de la formation dont ont bénéficié les membres de la délégation, notant que les visites qu'ils ont effectuées à Rabat, Marrakech, Casablanca et Laâyoune leur ont permis de s'enquérir du niveau de développement important que connaît le Maroc, exprimant le vœu que les pays africains puissent s’inspirer de l'expérience distinguée du Royaume en matière de développement dans le cadre de la coopération Sud-Sud.