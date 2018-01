Une constellation de plumes arabes et étrangères au prochain Salon international de l’édition et du livre

Le coup d’envoi de la 24ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) sera donné le 8 février prochain, à la Foire internationale de Casablanca. Le SIEL qui, depuis sa création, dresse le bilan du monde de l'édition marocaine, rassemble les professionnels marocains et internationaux du livre, à travers un programme riche et varié qui se décline cette année en une centaine d’activités. Et ce avec la participation de nombreux intervenants dont des conférenciers, des créateurs, des intellectuels et des encadrants, venus des différents continents.

Outre les écrivains marocains et la délégation qui va représenter l’Egypte, pays invité d’honneur de cette édition, seront également présents les Palestiniens Ghayath Al Madhoun (poète), Ibrahim Nasrallah (romancier), Abderrahmane Bsissou (critique littéraire), Mohamed Diab Abou Saleh (chercheur), Najeh Bekirate (chef de la division des manuscrits à la mosquée Al-Aqsa) et Khalil Tafekji (chercheur et directeur de la division de la cartographie de la Maison de l'Orient à Al-Qods), précise un communiqué du ministère de la Culture.

Seront aussi au rendez-vous, le romancier saoudien Mohamed Hassan Alouane (Prix Booker du roman arabe), le poète omanais Hassan El Matrouchi, le poète irakien résidant à Londres Fawzi Karim, le romancier algérien Kamel Daoud et son compatriote le poète Bouzid Harzallah, les Libanais Ali Nassar (romancier) et Aissa Makhlouf (poète et critique littéraire), le chercheur mauritanien Si Ahmed Ouled al-Amir et l’écrivaine jordanienne Racha al-Khatib.

La Syrie sera représentée par Nouri al-Jarrah (poète et directeur du Centre arabe pour la littérature géographique), le critique littéraire Khaldoun Chemâa, le romancier Moufid Najm, le plasticien Âssim Bacha et le romancier Tayssir Khalaf, et l’Egypte par les traducteurs Salah Hilal et Amina Masri, le critique cinématographique Amir al-Omari et l’écrivain Walid Alaa Eddine, outre la délégation officielle.

En dehors du monde arabe, le SIEL va accueillir le poète touareg Mohamadine Khawad (Niger), lauréat du Prix international de poésie Argana-2017, le poète sénégalais Amadou Lamine Sall et la traductrice chinoise Cheng Cheng.

Dans le même esprit d’ouverture, l’édition accueille de la France, le juriste Michel Rousset, le romancier Gilbert Sinoué, le poète Julien Balaine et la chercheuse au Centre national de recherche scientifique (CNRS) à Paris, Catherine Taine-Cheikh.

Parmi les autres invités étrangers du SIEL, figurent également le poète et traducteur italien Giuseppe Conte, la romancière allemande Jenny Erpenbeck, sa compatriote auteure de livres pour enfants, Eva Muggenthaler, et le poète et traducteur américain Guy Bennett.

L’Espagne sera représentée, quant à elle, par les écrivains Vanessa Paloma El Baz, Esther Bendahan, Rosa de Madariaga, Juan José Millás et José María Izquierdo.

D’Amérique Latine, participeront à cette édition 2018 la romancière et poétesse mexicaine Myriam Moscona, sa compatriote la romancière Cristina Pineda, le romancier argentin Santiago De Luca, la poétesse et romancière panaméenne Giovanna Benedetti, son compatriote le romancier Pedro Crenes Castro, les deux écrivains colombiens Berta Lucía Estrada et Héctor Abad Faciolince, ainsi que le chercheur chilien Patricio Gonzalez.