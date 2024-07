Une anthologie sur le Maroc déclarée œuvre "d'intérêt culturel" par la ville de Buenos Aires

L'Assemblée législative de Buenos Aires a déclaré comme une œuvre «d’intérêt culturel», la troisième anthologie des écrivains et poètes amis du Maroc, publiée récemment dans la capitale argentine.



La cérémonie solennelle de cette «Déclaration d'intérêt culturel» s’est déroulée lundi dans l’enceinte de l’Assemblée législative de Buenos Aires, en présence de représentants du ministère des Affaires étrangères, de la Chambre des députés et du Sénat, d’ambassadeurs accrédités en Argentine, de diplomates, des écrivains ayant participé à cette œuvre collective et de journalistes.



La cérémonie, organisée dans le cadre des célébrations du 25ème anniversaire de la Fête du Trône, a été l’occasion de mettre à l'honneur la culture marocaine et de saluer la créativité de la cinquantaine d’écrivains et de poètes argentins, qui ont participé à ce livre intitulé «Dialogues entre le Maroc et l’Argentine», avec le seul objectif de resserrer les liens d’amitié entre les deux pays.



Ainsi, la députée régionale Cecilia Ferrero a indiqué que l’anthologie écrite par les membres de l’association des «Poètes argentins amis du Maroc» (PAAM) est «un témoignage de fraternité entre nos pays, une fraternité appelée à se consolider grâce à l'art et à transcender les temps».



Elle a fait observer que l’anthologie rassemble des textes en vers et en prose «qui nous permettent de voyager à travers des sites géographiques ou culturels au cœur du Maroc: les grands et petits souks, des cérémonies, comme le thé ou le henné, les métiers les plus anciens, comme celui du scribe, et les peuples anciens comme les hommes du désert ou les femmes de l'Atlas».



Pour sa part, l'universitaire et poétesse Mariela Palermo, qui a coordonné et corrigé ce travail collectif, a fait référence à la représentativité de toutes les provinces d’Argentine dans cette anthologie, soulignant que les 50 auteurs proviennent de la quasi-totalité de la géographie argentine.



Ce sont «des écrivains avec une grande trajectoire, de différents âges et en provenance de tous les territoires d’Argentine», chacun racontant une histoire qui rapproche le lecteur de la culture marocaine, de ses gens, de ses paysages et de ses traditions, a-t-elle dit.



L'ambassadeur du Maroc en Argentine, Fares Yassir, s’est félicité de la « Déclaration d’intérêt culturel » de Buenos Aires octroyée à un nouveau livre sur le Maroc, après les deux premières anthologies qui ont obtenu ce privilège en juin 2023.



Le diplomate marocain n’a pas manqué de remercier l’Assemblée législative de Buenos Aires qui, à travers cette initiative, rend également un hommage appuyé aux 90 membres de PAAM, dont une quarantaine avaient participé aux deux premières anthologies sur le Royaume.



Fares Yassir a également souligné le rôle de la «diplomatie culturelle» qui permet de tendre des ponts entre les deux rives de l’Atlantique et fluidifier les relations entre les peuples marocain et argentin.



Cette troisième anthologie de PAAM, un projet littéraire piloté par l’ambassade du Maroc en Argentine, offre au lecteur des textes et des poèmes inspirés d’une dizaine de toiles de peintres marocains dont l’objectif est de «réduire les distances» entre deux pays et deux cultures séparés par un Océan.



Dans le prologue du livre, l’ambassadeur du Maroc a évoqué une sorte de «conversation» entre deux cultures, qui «ne fait pas seulement tomber les barrières de la langue et des nationalités, mais qui réunit deux peuples différents en termes de géographie, de culture et de traditions (…). C'est un appel à renforcer la connaissance mutuelle qui existe déjà entre le Maroc et l'Argentine».