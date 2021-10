Une troisième dose du vaccin anti covid-19 sera administrée dans le cadre de la campagne nationale de vaccination, a annoncé le ministère de la Santé.



"Suivant les recommandations du comité scientifique national et les recommandations scientifiques internationales, une troisième dose du vaccin anti covid-19 sera administrée dans le cadre de la campagne nationale de vaccination, qui connait depuis son démarrage une dynamique positive et une large interaction des citoyens", affirme le ministère dans un communiqué.



Les démarches et modalités de vaccination à la troisième dose, ainsi que les catégories ciblées, seront communiquées ultérieurement, explique le ministère. Vu l'importance de renforcer l'immunité chez l'ensemble des Marocains et étrangers résidant au Maroc et afin qu'ils se protègent eux-mêmes et protègent leurs familles de la contamination, ils sont appelés à adhérer à cette opération, souligne la même source.



Le ministère appelle tout le monde à respecter les consignes des autorités sanitaires publiques et à continuer à observer d'une manière stricte les mesures préventives avant et après la vaccination, afin de contribuer à l'effort national visant à endiguer ce virus au Maroc et à progresser vers l'immunité collective.



Il convient de souligner qu’un un total de 821 nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus(Covid-19) et de 1291 guérisons a été enregistré au Maroc, avait indiqué samedi le ministère de la Santé. Le nombre de primo-vaccinés a atteint 22.748.069, alors que celui des personnes complètement vaccinées (1ère et 2ème doses)s'élève désormais à 19.247.930, a précisé le ministère dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique Covid-19.



Le nouveau bilan des cas positifs porte à 934.828 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé au Maroc en mars 2020. Le nombre des personnes rétablies est passé à 908.898, soit un taux de guérison de 97,2%.



Les contaminations ont été recensées dans les régions de CasablancaSettat (303), Rabat-Salé-Kenitra (247), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (68), l'Oriental (61), Marrakech-Safi (33), Beni Mellal-Khénifra (24), Fès-Meknès (21), Laâyoune-Sakia El Hamra (19), Dakhla-Oued Eddahab (16), SoussMassa (15), Drâa-Tafilalet (8) et Guelmim-Oued Noun (6).



Quant aux décès, leur nombre total est passé à 14.315 (létalité 1,5%), avec 25 nouveaux cas enregistrés dans les régions de Casablanca-Settat (9), Rabat-Salé-Kenitra (3), Beni MellalKhénifra (3), Souss-Massa (3),TangerTétouan-Al Hoceima (2), Marrakech-Safi (2), Laâyoune-SakiaEl Hamra (1), Drâa-Tafilalet (1), Guelmim-Oued Noun (1), l'Oriental (0), Fès-Meknès (0) et Dakhla-Oued Eddahab (0).



Les cas actifs sont au nombre de 11.615, tandis que les cas sévères ou critiques ont atteint 802, dont 36 placés sous intubation. Par ailleurs, le continent africain a enregistré jusqu'à cette fin de semaine plus de 8.316.168 cas confirmés de COVID-19, a annoncé le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC Afrique).



Le CDC Afrique qui relève de l’Union africaine, a précisé que le nombre des décès liés au coronavirus s'est élevé à 211.530 alors que les guérisons ont atteint 7.651.789 cas à la même date. L'Afrique australe est la région la plus touchée suivie de l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale, a ajouté CDC Afrique