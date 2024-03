Une 19ème édition sous le signe du soufisme

Les habitants de M’hamid El Ghizlane ont été gratifiés, vendredi, d’une soirée musicale ramadanesque animée par une belle brochette d'artistes et de groupes de musique soufie, dans le cadre de la 19ème édition du Festival international des nomades.



Dans une ambiance spirituelle, le public a été ainsi transporté dans un voyage musical mystique grâce aux mélodies envoûtantes des groupes Daraa Tribes et Dervish Spirit, aux voix touchantes des chanteurs Mohssen Zeggaf, Anna Graham et Mohamed Baaiya.



Dans une déclaration à la MAP, le guitariste de Daraa Tribes, Rachid Berazougui, a indiqué que sa participation à cette édition constitue une occasion pour rapprocher le public de l'aspect spirituel de la musique de son groupe de blues sahraoui.



"Notre participation à cette manifestation culturelle est une consécration du message que porte notre groupe de musique, à savoir la promotion de l’échange interculturel et la diffusion de la paix", a-t-il dit.

Le fondateur de Derviche Spirit, Enris Qinami, a pour sa part affirmé que son groupe, qui a envoûté le public par ses chants en arabe, turc et en français, aspire à partager avec les mélomanes les valeurs du soufisme, notant que le derviche est une personne qui est en connexion permanente avec Dieu, conformément à la tradition du Prophète Sidna Mohammed.



De son côté, la chanteuse française Anna Graham, a souligné que son art se veut une fusion entre chants religieux musulmans et chrétiens, précisant avoir découvert au cours de son parcours musical plusieurs points de convergence entre les chants spirituels des deux religions.



A travers ses chants, Anna dit vouloir consacrer le dialogue interreligieux et diffuser les valeurs de la tolérance.

Quant à Mohssen Zeggaf, l’un des plus grands interprètes de chant spirituel arabo-andalou, il s'est dit très heureux de participer à cette édition, qui constitue pour lui une opportunité de transmettre au public son message artistique et de partager avec lui "le sentiment spirituel et la dimension soufie".



Il a en outre mis l’accent sur l’importance de l’éducation spirituelle dans un monde de plus en plus dominé par les préoccupations matérielles, faisant observer que le soufisme est un moyen de se rapprocher de Dieu et de purifier l'âme humaine.



La deuxième journée du 19ème Festival international des nomades a été également marquée par l'organisation d’ateliers d’apprentissage de la danse des derviches tourneurs et d'une course de dromadaires.

Depuis ses débuts en 2004, le Festival international des nomades s'est érigé en un véritable printemps culturel nomade, catalysant l'expression, la préservation et la célébration des riches traditions nomades.



Ce festival qui rassemble les communautés nomades contribue au développement économique de la région et joue un rôle fédérateur essentiel, en créant un espace de dialogue et d’échanges unique entre populations d’horizons divers.