Une 14ème RHN pour un nouveau partenariat plus ambitieux entre le Maroc et le Portugal

La 14ème Réunion de Haut Niveau Maroc-Portugal (RHN), qui s'est ouverte vendredi à Lisbonne, inaugure une nouvelle étape pour un partenariat plus ambitieux entre deux pays liés par des relations solides d'amitié et de bon voisinage.



Présidée par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et le Premier ministre portugais, António Costa, cette rencontre traduit la volonté commune des deux pays qui visent à saisir les opportunités importantes offertes par leurs positions géographique et géostratégique et leur dynamisme économique pour propulser les relations de coopération et conclure des partenariats fructueux.



Cette réunion prometteuse devait être couronnée par la signature d’une série d’accords dans des domaines stratégiques, tels que la sécurité, l’énergie, le transport maritime, le tourisme, la formation et la recherche scientifique.



D’autres secteurs devaient être également examinés, dans le but d'unir les efforts entre ces deux économies rapprochées et complémentaires, notamment dans l’industrie automobile.



En marge de la RHN, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Fédération des entreprises portugaises offrent l’occasion d'échanger, dans le cadre du "Forum économique Portugal-Maroc", sur les leviers à activer pour renforcer davantage la coopération économique et commerciale entre les deux pays.



Le forum vise l'identification des nouvelles opportunités d'affaires et la construction de partenariats innovants et durables entre les entreprises marocaines et portugaises dans des secteurs clés comme l'industrie, les énergies renouvelables et le numérique.



Le Maroc est le premier partenaire commercial du Portugal dans le monde arabe et le deuxième au niveau mondial hors Europe, après les États-Unis. Les exportations marocaines vers le Portugal ont, en effet, connu une augmentation significative de près de 20% en 2022 alors que les importations ont évolué de 30%.



Liés non seulement par des relations historiques, mais également par une vision commune, les deux pays sont conscients de la nécessité de consolider les efforts et d'œuvrer de concert pour relever les défis que rencontre la région dans tous les domaines.