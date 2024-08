Un village népalais dévasté par des torrents d'eau glacée

Un village de la région de l'Everest au Népal a été en partie dévasté par des torrents d'eau glacée, ont déclaré les autorités locales et militaires, les experts soupçonnant la rupture d'un lac glaciaire.



Aucune victime n'a été recensée dans le village de Thame, perché à 3.800 m d'altitude, mais "une quinzaine de maisons ont été emportées", a déclaré à l'AFP Gaurav Kumar KC, porte-parole de l'armée népalaise, ajoutant que des secours avaient été envoyés sur place.



Une vidéo postée sur les réseaux sociaux par les autorités locales montre une énorme coulée d'eau marron et boueuse se déverser sur le village, peu prisé des touristes en cette saison.

Jagat Prasad Bhusal, fonctionnaire du gouvernement local, a précisé que les habitants des villages situés en aval avaient été alertés pour qu'ils puissent se mettre à l'abri.



"Il y a des indications que cet incident est une inondation causée par le débordement d'un lac glaciaire, mais nous enquêtons pour le confirmer", a déclaré Arun Bhakta Shrestha, spécialiste du changement climatique au Centre international pour la mise en valeur des montagnes (ICIMOD).



Des centaines de lacs glaciaires formés par la fonte des glaciers sont apparus dans l'Himalaya au cours des dernières décennies et 2.070 ont été répertoriés au Népal dans une étude réalisée en 2020 par l'ICIMOD.



Contrairement aux lacs classiques, les lacs glaciaires sont instables car ils sont souvent retenus par la glace ou des sédiments composés de rocailles. Lorsque l'eau qui s'accumule franchit ces barrières naturelles, ce que l'on appelle les crues glaciaires se produisent et inondent massivement l'aval.



Les scientifiques avertissent qu'avec le changement climatique qui fait fondre les glaciers de l'Himalaya à un rythme alarmant, les habitants peuvent être encore plus exposés à des évènements de ce type.



En octobre 2023, plus de 70 personnes ont été tuées dans le nord-est de l'Inde après l'éclatement soudain d'un lac glaciaire de haute altitude.

Les tempêtes qui frappent l'Asie du Sud ont fait des centaines de victimes depuis le mois de juin. Au Népal, les inondations, les glissements de terrain et la foudre ont causé la mort de plus de 170 personnes.